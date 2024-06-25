Машины поставляются из Китая по ценам от 2,8 млн рублей, предлагая россиянам высокое качество и богатое оснащение.

Автомобили Skoda всегда пользовались большим спросом у российских покупателей, и модель Octavia была одной из самых любимых. Неудивительно, что когда эта модель ушла с нашего рынка, многие ждали ее возвращения. И вот сейчас Octavia возвращается, правда, не официальным путем, а через "серые" поставки из Китая. Давайте подробнее рассмотрим, что предлагают дилеры и сколько стоят эти "новые" Skoda Octavia.

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Так, крупный дилер из Питера предлагает новую Skoda Octavia Pro 2023 года выпуска по цене от 2 779 000 рублей. Это модификация Style Plus, которая включает широкий перечень опций: датчики давления в шинах, дождя и света, светодиодную оптику, обогревы, мультимедиа с поддержкой смартфонов, двухзонный климат-контроль, парковочные датчики и другое оборудование.

Во Владивостоке можно заказать аналогичный лифтбек за 2 900 000 рублей, правда, без уточнения комплектации. А в Ростове-на-Дону такое же авто, но уже в наличии, стоит 3 170 000 рублей. В Москве, Кирове и Тюмени новые Octavia Pro оцениваются в 3,25-3,49 млн рублей.

Самые дорогие предложения – в Твери и Минеральных Водах, где модель стоит 3,65 и 3,93 млн рублей соответственно. Эти экземпляры оборудованы люком, электроприводом сидений, обогревом лобового стекла и другими премиальными опциями.

Во всех случаях Octavia Pro комплектуется одинаково: 150-сильным бензиновым турбомотором 1.4, "роботом" DSG и передним приводом. Багажник у машины традиционно вместителен - от 528 до 1482 литров.

Интересно, что, по информации, представленной изданием "Автоновости дня", Octavia является самой популярной подержанной моделью Skoda в России в первом полугодии 2023 года, заняв более 43% рынка.