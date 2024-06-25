Главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков посетил "Автозавод Санкт-Петербург" и подробно рассказал, как на этом предприятии организован процесс сборки новых российских кроссоверов Xcite X-Cross 7. Редакция издания поделилась качественными кадрами с производства.

Автомобильная промышленность России находится в процессе активных изменений. Автозавод в Санкт-Петербурге, ранее принадлежавший Nissan, сейчас находится в федеральной собственности и переживает новый этап своего развития. Напомним, что мы недавно писали в своем блоге Global Chronicles про начала производства кроссоверов XCITE. Буквально на днях главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков посетил это предприятие и поделился своими наблюдениями.

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Попав на завод, Кадаков отметил, что здесь уже не осталось оборудования для сварки и окраски кузовов, как это было во времена Nissan. Сейчас процесс сборки сосредоточен непосредственно на конвейере, где происходит комплектация машин из поставляемых деталей.

"Автозавод Санкт-Петербург" сейчас производит кроссовер Xcite X-Cross 7. Журналист подробно рассказал, как происходит установка двигателей, подсоединение проводки, монтаж колес, интерьера и прочих узлов и агрегатов.

Особый акцент Кадаков сделал на высокой степени автоматизации процессов, когда большинство операций выполняют роботы и прочее высокотехнологичное оборудование. При этом на отдельных участках всё ещё задействованы и сборщики-люди, выполняющие ручные работы.

В целом, по итогам экскурсии, главный редактор "За рулем" пришел к выводу, что "Автозавод Санкт-Петербург" демонстрирует современный уровень организации производства автомобилей, отвечающий высоким стандартам качества.

Ниже предлагаем вам ознакомиться с видео, снятое Максимом Кадаковым, на заводе:



