Российский бренд XCITE, производство которого было локализовано на заводе "Автозавод Санкт-Петербург", представит журналистам и блогерам свои ближайшие планы по развитию. В центре внимания - новый кроссовер XCITE Tiggo 8, созданный на базе популярной модели Chery Tiggo 8.

В стремительно меняющихся условиях российского автомобильного рынка все больше внимания привлекает набирающий обороты бренд XCITE. Несмотря на непростые времена, производитель активно расширяет модельный ряд и наращивает локальные мощности в Санкт-Петербурге. Сегодня представители XCITE ожидают большую группу журналистов и блогеров, чтобы рассказать о своих ближайших планах и показать новую модель, ставшую ответом на запросы отечественных автолюбителей.

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Одним из ключевых событий, готовящихся на предприятии "Автозавод Санкт-Петербург", станет презентация нового кроссовера XCITE, созданного на базе популярной китайской модели Chery Tiggo 8. Как отмечают в компании, до 50% штамповки и почти все лицевые панели и даже крышу будут производить непосредственно на российском заводе, что позволит достичь высокого уровня локализации.

Стоит отметить, что первой моделью бренда XCITE стал кроссовер X-Cross 7, производство которого уже налажено на мощностях в Санкт-Петербурге. Несмотря на то, что было выпущено около 10 тысяч экземпляров, продажи пока остаются невысокими – около 200 автомобилей. Руководство компании связывает это с необходимостью масштабной маркетинговой кампании для продвижения нового бренда на отечественном рынке.

Новый XCITE Tiggo 8 должен сыграть ключевую роль в дальнейшем развитии бренда. Как сообщают в компании, старт производства запланирован на середину августа. Кроссовер будет предлагаться с единственным двигателем 1.5 литра (147 л.с.) и роботизированной коробкой передач. Длина модели составляет 4700 мм, а колесная база – 2710 мм. Цены на новинку будут начинаться от 2 550 000 рублей.

Руководство XCITE надеется, что презентация журналистам и блогерам новой модели, а также планов по ее локализации, поможет повысить интерес к бренду и увеличить продажи. Эксперты же отмечают, что успех XCITE Tiggo 8 будет во многом зависеть от ценовой политики, конкурентоспособности и маркетинговых усилий.