Компания OnePlus продолжает делиться все новыми и новыми подробностями о своем флагманском смартфоне Ace 3 Pro, который должен быть представлен 27 июня в Китае. По последним тизерам, устройство получит впечатляющую производительность, управление памятью и геймерские возможности.

Производители смартфонов продолжают поднимать планку инноваций и технических возможностей своих устройств. Одним из ярких представителей в этом направлении является OnePlus, который в преддверии официальной премьеры своего нового флагмана Ace 3 Pro раскрывает новые подробности о его характеристиках.

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По словам OnePlus, их новый смартфон Ace 3 Pro будет оснащен рекордными 24 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X. Это позволит пользователям длительное время удерживать в памяти множество приложений без необходимости их обновления, поддерживая их работу в фоновом режиме в течение 72 часов. Вдобавок к этому, Ace 3 Pro будет комплектоваться накопителем объемом до 1 ТБ на базе новейшей памяти UFS 4.0, обеспечивая бесперебойную работу даже после нескольких лет эксплуатации.

Производительность устройства также произвела впечатление на тестеров. По данным OnePlus, в тестах AnTuTu смартфон набрал впечатляющие 2 326 659 баллов. В аппарате будет использоваться фирменная технология Tidal Architecture, впервые представленная в OnePlus Ace 3V, которая позволит оптимизировать работу чипсета Snapdragon 8 Gen 3 для достижения максимального потенциала.

Но впечатляющие характеристики Ace 3 Pro не ограничиваются только производительностью. Согласно тизерам, смартфон также демонстрирует выдающиеся игровые возможности. OnePlus утверждает, что телефон способен поддерживать частоту 59,7 кадров в секунду в Genshin Impact даже при максимальном разрешении. Более того, пользователи смогут совершать звонки во время игры, не испытывая ухудшения производительности.

Таким образом, OnePlus Ace 3 Pro предстает как настоящий флагман с уникальными характеристиками, который может стать идеальным выбором для требовательных пользователей, ценящих как производительность, так и расширенные возможности мультитаскинга и игр на смартфоне.