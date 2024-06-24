Российский автопроизводитель АвтоВАЗ продолжает расширять линейку своих моделей, представляя новые интересные варианты популярных автомобилей. Недавно в Сети появились фотографии прототипов удлиненного седана LADA Aura, которые удивляют необычным белым цветом кузова, ранее не предлагавшимся для этой модели.
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Согласно предварительной информации, АвтоВАЗ начал производство LADA Aura с белой окраской кузова. Ранее этот седан был доступен исключительно в черном цвете. Новая версия отличается светлым экстерьером в сочетании с черным салоном и многоспицевыми хромированными дисками.
Помимо нетипичной цветовой гаммы, удлиненная Aura получила ряд опций, которые недоступны для базовой Lada Vesta. В их число входят система стабилизации ESP, климат-контроль, обогрев лобового стекла и заднего дивана, а также ассистент контроля "мертвых" зон.
Точное количество выпущенных прототипов белых LADA Aura пока неизвестно, но, по словам инсайдеров, с середины прошлого месяца с конвейера в Тольятти сходило по одному-два таких автомобиля в неделю. Вероятно, ранее заводу также удалось произвести некоторое количество машин с использованием так называемых "обходных технологий".
Несмотря на светлый окрас кузова, на LADA Aura сохранились черные элементы – корпуса боковых зеркал, крыша и антенна-плавник. Парктроники же, наоборот, стали в один цвет с кузовом.
Серийное производство и старт продаж новой LADA Aura запланированы на осень 2024 года. Первыми к дилерам поступят топовые версии с 122-сильным двигателем 1.8 Evo и коробкой-вариатором. В дальнейшем появится и упрощенный вариант для таксопарков с иной технической начинкой и сокращенным списком оснащения.