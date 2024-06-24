Российский автоконцерн АвтоВАЗ вывел на дороги прототипы удлиненного седана LADA Aura в необычном белом цвете кузова. Это первое появление Ауры в светлой окраске, которая отличается от традиционных темных вариантов. Новая версия модели получила дополнительные опции, недоступные для базовой Lada Vesta.

Российский автопроизводитель АвтоВАЗ продолжает расширять линейку своих моделей, представляя новые интересные варианты популярных автомобилей. Недавно в Сети появились фотографии прототипов удлиненного седана LADA Aura, которые удивляют необычным белым цветом кузова, ранее не предлагавшимся для этой модели.

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Согласно предварительной информации, АвтоВАЗ начал производство LADA Aura с белой окраской кузова. Ранее этот седан был доступен исключительно в черном цвете. Новая версия отличается светлым экстерьером в сочетании с черным салоном и многоспицевыми хромированными дисками.

Помимо нетипичной цветовой гаммы, удлиненная Aura получила ряд опций, которые недоступны для базовой Lada Vesta. В их число входят система стабилизации ESP, климат-контроль, обогрев лобового стекла и заднего дивана, а также ассистент контроля "мертвых" зон.

Точное количество выпущенных прототипов белых LADA Aura пока неизвестно, но, по словам инсайдеров, с середины прошлого месяца с конвейера в Тольятти сходило по одному-два таких автомобиля в неделю. Вероятно, ранее заводу также удалось произвести некоторое количество машин с использованием так называемых "обходных технологий".

Несмотря на светлый окрас кузова, на LADA Aura сохранились черные элементы – корпуса боковых зеркал, крыша и антенна-плавник. Парктроники же, наоборот, стали в один цвет с кузовом.

Серийное производство и старт продаж новой LADA Aura запланированы на осень 2024 года. Первыми к дилерам поступят топовые версии с 122-сильным двигателем 1.8 Evo и коробкой-вариатором. В дальнейшем появится и упрощенный вариант для таксопарков с иной технической начинкой и сокращенным списком оснащения.