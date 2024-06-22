Ведущий эксперт по сухопутным войскам Королевского объединённого института сервиса Джек Уотлинг заявил, что танки НАТО слишком тяжелы для большинства мостов Восточной Европы. Это может существенно ограничить манёвренность альянса в регионе в случае конфликта.

Западные государства продолжают наращивать военную мощь в Восточной Европе, стремясь сдержать российское продвижение на Украине. Одним из ключевых элементов этой стратегии являются современные тяжелые танки, которые считаются символом силы и технологического превосходства НАТО. Однако, как выяснилось, данная техника может оказаться практически бесполезной в этом регионе из-за своего веса.

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Эксперт по сухопутным войскам из Королевского объединенного института сервиса Джек Уотлинг заявил, что танки НАТО, такие как Leopard 2, M1 Abrams и Challenger 2, слишком тяжелые для большинства мостов Восточной Европы. По его словам, эти бронемашины разрабатывались в 1980-х годах для ведения боевых действий в Западной Германии, где не требовалось особой маневренности.

"Большинство мостов в Восточной Европе не выдерживают транспортных средств весом более 60 тонн. А немецкий Leopard 2 весит около 69 тонн, американский M1 Abrams – 72 тонны, британский Challenger 2 – около 72 тонн. В то время как советские танки были гораздо легче – порядка 40-50 тонн", - пояснил Уотлинг.

Кроме того, Уотлинг отметил, что для повышения живучести современных танков на поле боя, необходимо устанавливать дополнительные системы защиты, средства РЭБ и другое оборудование, что еще больше увеличивает вес машины. В итоге, по словам Уотлинга, танки НАТО буквально "провалятся под землю" на большей части восточноевропейской территории.

В заключение Уотлинг подчеркнул, что для ведения эффективных боевых действий в условиях Восточной Европы требуются более легкие и маневренные бронированные машины, которые не будут создавать критическую нагрузку на инфраструктуру региона. В противном случае "Леопарды" и "Абрамсы" могут стать "ахиллесовой пятой" Альянса.