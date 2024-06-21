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EOS-X Space анонсирует полеты в стратосферу на высоту 40 000 метров на воздушном шаре
Испанская компания EOS-X Space объявила о скором начале коммерческих полетов на собственной космической капсуле EOS-X. Пассажиры смогут подняться на высоту 40 000 метров под управлением опытного пилота и полюбоваться видом кривизны Земли и чернотой космического пространства.

Многие из нас мечтали когда-нибудь взглянуть на нашу планету из космоса, любуясь ее изгибом на фоне черноты вселенной. Подобные полеты долгое время были уделом только профессиональных астронавтов. Но инновационные технологии и смелые идеи открывают новые возможности для воплощения этой мечты в реальность. Упоминание о полетах на космических шарах для многих сейчас ассоциируется с американской компанией Space Perspective, о которой мы уже писали в феврале и марте нынешнего года. И теперь испанская компания EOS-X Space готова предложить желающим уникальный шанс оказаться на границе космического пространства.

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Компания EOS-X Space из Севильи находится на завершающем этапе разработки своей первой космической капсулы EOS-X. Этот инновационный проект нацелен на то, чтобы предложить состоятельным любителям космоса возможность отправиться в полет на высоту около 40 000 метров, откуда открывается потрясающий вид на кривизну Земли и непроглядную темноту космоса.

Согласно планам EOS-X Space, коммерческие полеты должны начаться уже в третьем квартале следующего года. Пассажирам будет предложена семиместная герметичная капсула, изготовленная из прочного углеродного волокна. Она будет поднята в небо гелиевым стратосферным шаром и совершит двухчасовой подъем, двухчасовой полет на высоте и часовое снижение для мягкой посадки.

В отличие от других космических туристических проектов, EOS-X Space сделает упор на создание по-настоящему роскошного опыта для своих клиентов. Помимо самого полета, они смогут насладиться проживанием в эксклюзивном отеле на острове Ла-Исла-де-ла-Картуха, расположенном на реке Гвадалквивир в Севилье. Здесь им будут доступны различные развлечения, связанные с космической тематикой – от полетов на специальных самолетах до виртуальной реальности.

По словам представителей компании, стоимость такого космического приключения будет варьироваться от €150 000 до €200 000 ($160 550 - $214 060) – что, впрочем, вполне соответствует уровню предлагаемых услуг. Первые проверочные испытания капсулы EOS-X, как ожидается, состоятся в ближайшее время в сотрудничестве с Национальным институтом аэрокосмических технологий Испании.

Краткий обзор того, что повлечет за собой полет, вы можете увидеть в следующем видеоклипе.

Еще больше подробностей об этом проекте, в том числе интерактивную 3D экскурсию по капсуле, а также новое видео на сайте eosxspace.com.

#космический туризм #стратосфера #eos-x space #полеты на воздушном шаре
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