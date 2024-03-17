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SpaceVIP предлагает всем желающим отужинать с видом на... Землю за $500 000
Компании SpaceVIP пришла в голову идея организовать изысканный ужин с видом на Землю на высоте 30 км над уровнем моря.

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SpaceVIP, компания космического туризма, представляет в своем предложении совершенно новый опыт – ужин, приготовленный шеф-поваром, удостоенным звезды Мишлен, которым можно насладиться наблюдяя за восходом солнца над нашей планетой. Для этого компания наладила сотрудничество с датским шеф-поваром Расмусом Мунк, который разрабатывает поистине «космическое» меню. Интерес к полетам превзошел ожидания организаторов.

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Космический туризм — один из тех видов путешествий, который пока доступен только очень обеспеченным людям. Такие впечатления в небе стоят целое состояние. 

Каково было бы полететь в космос и отведать изысканное угощение, приготовленное звездой Мишлен, наблюдая за восходом солнца над Землей? В какой-то степени в этом могут убедиться те, кто готов заплатить огромную сумму за подобную возможность. SpaceVIP решила ввести в свое предложение специальную опцию в виде наслаждения деликатесами на борту капсулы, которая будет поднята на высоту 30 км над уровнем моря. Подробнее о проекте космического туризма на космической капсуле можно прочесть здесь.

«Мы рады сообщить, что SpaceVIP проведет первый в стратосфере обед с шеф-поваром Мишлен Расмусом Мунк из ресторана Alchemist на борту Neptune компании Space Perspective, первой в мире космической капсулы с нулевым выбросом углерода», — сообщила компания в соцсетях.

Идея SpaceVIP — первая подобная возможность в истории, но воспользоваться ею смогут только самые богатые. Стоимость почти $500 000 на человека. В стоимость входят авиабилеты, ужин, просмотр восхода солнца, а также изготовленные на заказ скафандры.

В капсуле разместятся шесть гостей, а первый круиз с изысканным питанием на борту состоится уже в следующем году. Испытательные полеты начнутся уже в следующем месяце. В компании утверждают, что интерес к новому предложению превзошёл их ожидания.

Шеф-повар и совладелец ресторана Michelin-Alchemist в Копенгагене рассказал агентству Bloomberg, что разработанное им блюдо, которое будет подаваться на борту, имеет отношение к космосу. Меню будет тематическим и вдохновлено, среди прочего, аэрогелями и другими атрибутами, связанными с космическими путешествиями.

#космос #туризм #капсула #spacevip
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