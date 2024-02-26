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Space Perspective готовится к испытаниям космического воздушного шара
Стартап из Флориды хочет доставить тысячи клиентов на высоту 30 км в роскошной капсуле

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Space Perspective представляет свою футуристическую космическую капсулу, которая доставит очень богатых людей на край космоса по огромной цене, но с крутым комфортом.

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Американская компания надеется произвести революцию в том, как люди воспринимают космос. Их амбициозный план предполагает доставку людей на край космоса с помощью высокотехнологичных космических шаров – и готова начать испытательные полеты в течение следующих нескольких месяцев.

Данные испытания необходимы для реализации планов стартапа из Флориды по регулярным коммерческим полетам, позволяющим доставить путешественников на высоту 100 000 футов (около 30 км), что примерно в три раза превышает крейсерскую высоту типичного коммерческого авиалайнера. С высоты 100 000 футов бесстрашные пассажиры увидят панорамный вид на материки и океан, находящихся далеко внизу, при этом капсула будет летать над 99% земной атмосферы.

Компания Space Perspective информирует всех, что она «движима желанием поделиться преобразующей силой космических путешествий с как можно большим количеством людей». На самом деле в планах предложить своим пассажирам опыт, аналогичный космическому полету, например, как предлагают Blue Origin или Virgin Galactic, но с несколькими серьезными отличиями.

Как известно на данный момент, капсула Space Perspective не будет подвергать клиентов воздействию высоких перегрузок или рискам, которым потенциально подвергаются все, кто летит на ракете. Пассажиры также не будут испытывать эффекта парения в воздухе в условиях микрогравитации. Максимальная дальность полета составит 30 км, что намного меньше 80-километровой границы космоса, признанной правительством США.

Эта просторная сферическая капсула диаметром 16 футов (4,9 м) задает новые стандарты и рассчитана на комфортное размещение восьми пассажиров вместе с капитаном. В капсуле есть несколько удобств, в том числе первый в мире космический лаунж с Wi-Fi и туалетом, а также большие вертикальные окна, из которых открывается панорамный вид.

Space Perspective планирует начать космические путешествия к 2025 году. Уже продано около 1750 билетов, каждое место стоит 125 000 долларов, сообщает Interest Engineering. К концу года компания рассчитывает продать 4000 мест, забронировав их на сумму 400 миллионов долларов.

#космос #blue origin #virgin galactic #шар #капсула #полеты #space perspective
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