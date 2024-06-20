Российский виртуальный помощник "Алиса" от "Яндекса" отказался отвечать на вопрос о принадлежности Крыма, что вызвало недовольство среди россиян. Совет блогеров России направил в Генпрокуратуру обращение с просьбой проверить "Яндекс" на предмет возможных правонарушений.

Развитие современных технологий, в частности искусственного интеллекта, сегодня представляет собой один из ключевых трендов. Российский технологический гигант "Яндекс" активно развивает свой голосовой виртуальный помощник "Алиса", который призван помогать пользователям в различных бытовых и информационных запросах. Однако, как показывает недавний инцидент, не все аспекты функционирования этого ИИ-ассистента оказываются безоблачными.

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Согласно сообщениям, появившихся в российских СМИ при ответе на вопрос "Чей Крым?" виртуальный помощник "Алиса" от "Яндекса" заявил, что он "не очень разбирается в этом вопросе". Между тем, отмечают авторы обращения в Генпрокуратуру, "Алиса" уверенно отвечает на вопросы о принадлежности других регионов Российской Федерации.

Основатель Совета блогеров Валерия Рытвина направила официальное обращение в надзорное ведомство с требованием провести проверку деятельности компании "Яндекс" на предмет возможных правонарушений. "Просим провести прокурорскую проверку ООО «Яндекс» на предмет выявления правонарушений и/или преступлений, ответственность за совершение которых установлена действующим законодательством Российской Федерации", - говорится в письме.

Комментируя ситуацию, депутат Госдумы Антон Немкин подчеркнул, что работа ИИ-систем напрямую зависит от тех данных, которые в них загружают разработчики. По его мнению, в данном случае "вызывает недоумение, что «Яндекс» по-прежнему не внес в базы данных виртуального помощника достоверную информацию о территориальной принадлежности Крыма". Парламентарий выразил надежду, что компания прислушается к недовольству россиян и исправит ситуацию.

В свою очередь, юрист Виктория Рашина отметила, что это не первый скандал, связанный с компанией "Яндекс". По ее словам, очевидно, что текущий ответ "Алисы" "обслуживает настроения либерально настроенной аудитории". Эксперт считает, что работу искусственного интеллекта следует скорректировать.

Хотим напомнить, что Дмитрий Медведев в прошлом месяце уже высказал свое крайне негативное мнение в адрес нейросети YandexGPT, которая как раз и является «автором» ответов умных колонок «Алиса», о чем подробнее вы можете прочесть в Блоге Global Chronicles здесь.