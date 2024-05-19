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Медведев раскритиковал YandexGPT за "трусость" и "лицемерную избирательность" при ответах на вопросы
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев подверг жесткой критике работу нейросети YandexGPT, встроенной в голосовой помощник Алиса. Политик заявил, что ИИ-ассистент демонстрирует "лицемерную избирательность" при ответах на запросы пользователей и отказывается предоставлять информацию по ряду важных вопросов.

Технологические гиганты, стремясь угодить всем, порой оказываются между молотом и наковальней. Именно с такой ситуацией, похоже, столкнулся сервис YandexGPT, чья "трусость" и "избирательность" при ответах на запросы пользователей вызвала резкую критику со стороны заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

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Дмитрий Медведев раскритиковал работу нейросети YandexGPT, которая является частью голосового помощника Алисы. По словам политика, ИИ-ассистент демонстрирует "лицемерную избирательность" при ответах на запросы пользователей, отказываясь предоставлять информацию по ряду важных вопросов.

Как рассказал Медведев в своем Telegram-канале, YandexGPT без проблем отвечает на вопросы, касающиеся российских законов и других зарубежных нормативных актов. Однако, когда политик попытался узнать, когда в США был принят закон об изъятии российских активов, нейросеть уклонилась от ответа, сославшись на то, что "еще учится".

Особое возмущение Медведева вызвал отказ YandexGPT отвечать на вопросы о расположении памятников Степану Бандере на территории Украины. По мнению политика, такая избирательность может стать основанием для признания менеджеров "Яндекса" иноагентами.

"Боятся за тех клиентов, кто не любит Россию? Но вопросы же нейтральные. Боятся, что данными о расстоянии между Киевом и Белгородом воспользуется Генштаб России для планирования своих ударов?" - возмущается Медведев.

В пресс-службе "Яндекса" отказались комментировать ситуацию. Вместе с тем, зампред Совбеза запустил в своем Telegram-канале опрос, в ходе которого более 70% из 121 тыс. участников высказались за то, чтобы ответы ИИ были "прямыми и точными".

#яндекс #ии #нейросеть #цензура #медведев #алиса #yandexgpt
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