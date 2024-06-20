Итальянский автомобильный гигант Ferrari, известный своими мощными бензиновыми двигателями, анонсировал выход своего первого электромобиля. Цена на новинку будет выше 500 000 долларов, что значительно превышает средние цены на электрокары.

Для многих автолюбителей Ferrari ассоциируется с ревом двигателей и динамичным вождением. Однако итальянский бренд класса люкс, чьи модели всегда были воплощением мечты настоящих ценителей, решил не отставать от тенденций и готовится выпустить свой первый электрический автомобиль. И, как оказалось, предстоящая новинка будет стоить целое состояние.

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Источники, близкие к компании, сообщили, что первый электромобиль Ferrari будет стоить не менее 500 000 евро (535 000 долларов США). Это значительно превышает средние цены не только на массовые электрокары, но и на роскошные модели от конкурентов. Например, Porsche Taycan, один из наиболее престижных электромобилей, начинается от 100 000 евро.

Однако руководство Ferrari уверено, что богатые клиенты бренда будут готовы заплатить такую высокую цену. Компания планирует открыть новый завод, который позволит увеличить общий объем выпуска почти на треть – до 20 000 автомобилей в год. При этом эксклюзивность всегда была важна для имиджа Ferrari, поэтому увеличение производства при довольно высоких ценах на авто может нести определенные риски.

Однако, несмотря на высокую цену, спрос на модели Ferrari, по заверению производителя, стабильно высок. Клиенты готовы ждать свой автомобиль по несколько лет, рассматривая это как символ статуса. Кроме того, компания показала свою способность успешно осваивать новые сегменты, выпустив в 2022 году первый внедорожник Purosangue. Теперь же, с переходом на электрификацию, Ferrari хочет доказать, что умеет адаптироваться к меняющимся рыночным условиям, не теряя при этом своего эксклюзивного имиджа.