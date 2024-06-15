Пивные спа-процедуры, зародившиеся в Чехии в 80-х годах прошлого века, стремительно завоевывают популярность в США. Несмотря на свою необычность, эта практика, как утверждают ее сторонники, может принести пользу для здоровья и расслабления.

В наше время, когда люди все больше внимания уделяют здоровому образу жизни и поиску новых способов расслабиться, Америка столкнулась с интересным феноменом – бурным развитием сети пивных спа-центров. Эта необычная европейская традиция, зародившаяся в Чехии в 80-х годах, быстро распространяется по всей стране, привлекая все больше поклонников.

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Пивные спа-процедуры, хотя и звучат как эвфемизм для вечеринки с бочонками пива, на самом деле являются довольно недавней тенденцией в сфере здравоохранения. Эта практика, берущая свои корни в Чехии, подразумевает купание в ванной, наполненной пивом или его элементами, такими как хмель, дрожжи и ячмень. Согласно научным исследованиям, эти процедуры могут принести широкую пользу для здоровья: от улучшения состояния кожи до облегчения воспалений.

В США традиционная атмосфера "европейской бани" была усовершенствована, создавая спа-центры, напоминающие скорее уютные оазисы расслабления, чем обычные места, где подают пиво. Гости могут насладиться уединенными комнатами, деревянными ваннами ручной работы, успокаивающим освещением и музыкой, а также множеством пушистых халатов и полотенец.

Первый пивной спа-центр в США был открыт в 2016 году в Систерс, штате Орегон, но, к сожалению, вскоре закрылся. Однако, подобно возрождающемуся фениксу, по всей стране стали появляться новые оздоровительные заведения, включая My Beer Spa в Орландо, Piva Beer Spa в Чикаго, Oakwell Beer Spa в Денвере и Bierbath в Мэриленде.

Хотя название "пивной спа" звучит необычно, сами ванны как правило не содержат питьевое пиво, а представляют собой смесь хмеля, дрожжей и солода без алкогольной составляющей. Тем не менее, большинство центров предлагают фирменные напитки, которые можно употреблять во время процедуры.

Согласно заявлениям сторонников пивного спа, экстракты хмеля, ячменя и дрожжей богаты полифенолами с антиоксидантными свойствами, белок эпидермального фактора роста ячменя может улучшить состояние кожи, а набор витаминов может помочь в увлажнении и кондиционировании волос. Однако стоит относиться к таким заявлениям о чудодейственных свойствах с осторожностью.

Тем не менее, одно можно сказать наверняка – пребывание в пивном спа-центре обладает несомненно расслабляющим эффектом. Было доказано, что хмель оказывает мягкий седативный эффект, способствующий засыпанию. Посетители также могут отдохнуть на кроватях, устланных ароматным сеном, чей запах также обладает успокаивающими свойствами.

Несмотря на то, что часовое купание может стоить немного больше, чем упаковка из шести банок пива, поездка в пивной спа-центр, безусловно, принесет больше пользы для здоровья, чем традиционный способ релаксации.