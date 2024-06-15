Собаки, служащие в армии, полиции или спасательных службах, все чаще получают передовое оборудование для защиты в сложных условиях. Последняя новинка в этой области - многофункциональный шлем DarkFighter K9 GEN4 от компании Dark Systems, сочетающий в себе современные технологии и комфорт для самого ценного - наших четвероногих помощников.

Когда на место происшествия прибывают военные, полицейские или спасатели, наше внимание обычно сосредоточено на их снаряжении и технике. Однако немногие знают, что и четвероногие помощники этих служб также имеют доступ к новейшим разработкам в области защиты. Одним из таких решений стал недавно представленный шлем DarkFighter K9 GEN4 от компании Dark Systems.

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Шлем DarkFighter K9 GEN4 является последним словом в области средств защиты для служебных собак. Это не первый головной убор такого рода, но он выделяется своей модульностью, легкостью и комфортом, а также совместимостью с предыдущими системами. Это должно облегчить внедрение новой разработки в вооруженные силы и спасательные службы.

В основе шлема лежит резиновая конструкция с широкими очками, защищающими глаза собаки от пыли, брызг и даже лазерного излучения. Также предусмотрены точки крепления светодиодных фонарей, камер, громкоговорителей и другого оборудования. Для защиты органов слуха установлены специальные шумоподавляющие накладки, которые при необходимости можно заменить более сложными версиями с радиоприемниками. Спереди шлем может комплектоваться защитными намордниками или другими элементами.

"Наша главная цель в Dark Systems - обеспечить максимальную защиту для наших четвероногих помощников", – отметил представитель компании. –"С выпуском DarkFighter K9 Helmet GEN4 мы сделали большой шаг вперед, создав шлем, который не только защищает, но и расширяет возможности наших K9-бойцов. Ведь при экипировке для них каждый грамм на счету, а каждая функция демонстрирует нашу приверженность инновациям и совершенству."

Современный, модульный и функциональный шлем DarkFighter K9 GEN4 – еще одно свидетельство того, что наши четвероногие помощники в самых опасных ситуациях получают лучшее из доступного снаряжения.