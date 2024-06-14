Спрос на передовые чипы TSMC, изготовленные по 3-нанометровому техпроцессу, значительно превышает предложение. Крупные клиенты, такие как Apple, Qualcomm и AMD, уже забронировали производственные мощности вплоть до 2026 года, что вызывает ажиотаж вокруг этой технологии.

В эпоху стремительного технологического прогресса потребность в передовых полупроводниках неуклонно растет. Компания TSMC, являющаяся ведущим мировым производителем чипов, стала настоящей звездой отрасли благодаря своей 3-нанометровой технологии. Спрос на эти инновационные процессоры настолько высок, что очередь клиентов на их производство растянулась аж до 2026 года.

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Согласно инсайдерской информации, ИИ-серверы, приложения для высокоскоростных вычислений (HPC) и топовые смартфоны являются основными драйверами растущего спроса на 3-нм чипы TSMC. Крупные игроки, включая Apple, Qualcomm, Huida, AMD и еще несколько компаний, уже подписали контракты на использование этих передовых производственных мощностей TSMC.

Несмотря на то, что TSMC не раскрывает индивидуальные данные о клиентах, известно, что компания планирует утроить свои 3-нм производственные мощности в этом году по сравнению с прошлым. Однако этого все еще недостаточно, чтобы полностью покрыть спрос в ближайшие два года.

Интересно отметить, что TSMC использует не только новые 3-нм линии, но и переоборудует часть оборудования с 5-нм техпроцесса для поддержки производства 3-нм чипов. Это еще раз подчеркивает высокий уровень заинтересованности в этой технологии. Издание ixbt.com написало в своем материале, что компании могут серьезно повысить цены на свои товары, из-за того, что «цепочка спроса и предложения TSMC теперь не сбалансирована».

Ожидается, что продажи новых моделей iPhone 16 с AI-функциями в этом году вырастут на 5% и достигнут 92-95 миллионов единиц. Это станет крупнейшим выходом для 3-нм семейства TSMC, поскольку компания является эксклюзивным поставщиком процессоров A-серии для новых моделей iPhone.