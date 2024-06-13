Накануне ежегодного собрания акционеров Tesla генеральный директор Илон Маск раскрыл предварительные результаты голосования, показывающие, что акционеры одобрили два ключевых вопроса – повторное утверждение его спорного компенсационного пакета в размере $55 млрд и переезд компании из Делавэра в Техас. Несмотря на критику со стороны некоторых инвесторов, эти меры, кажется, встретили достаточную поддержку для их принятия.

В ожидании ежегодного собрания акционеров Tesla, которое состоится завтра, генеральный директор Илон Маск не стал ждать и поделился предварительными результатами голосования по двум ключевым вопросам, стоявшим на повестке дня. По его словам, акционеры одобрили возвращение его громкого компенсационного пакета в размере $55 млрд, а также переезд компании из Делавэра в Техас. Хотя эти решения вызывали споры, они, похоже, получили достаточную поддержку для принятия.

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Поздним вечером накануне голосования Илон Маск обнародовал данные, свидетельствующие о том, что акционеры Tesla поддержали два наиболее резонансных вопроса, стоявших перед ними. По словам Маска, преимущественное большинство акционеров проголосовали за повторное утверждение его гигантского компенсационного пакета в размере $55 млрд, а также за перенос юридического адреса компании из Делавэра в Техас.

Прежде чем подробнее рассмотреть эти решения, стоит отметить, что они были предметом серьезной критики и дискуссий в последние недели. Некоторые крупные институциональные инвесторы, включая ведущие пенсионные фонды, призывали акционеров проголосовать против этих мер. Тем не менее, согласно предварительным данным, обнародованным самим Маском, обе резолюции были одобрены.

В 2018 году акционеры Tesla уже одобряли щедрый компенсационный пакет для Маска, но позднее он был признан незаконным судом. Теперь совет директоров вернул этот вопрос на голосование, чтобы вновь получить одобрение акционеров. Судя по графикам, представленным Маском, около 1,35 миллиарда акций проголосовали за этот пакет, что, вероятно, окажется достаточным для его принятия.

Что касается переезда в Техас, то этот шаг также вызвал определенные разногласия. Делавэр является чрезвычайно популярным штатом для регистрации компаний в США, так как там существует развитая судебная система, благоприятная для бизнеса. Некоторые инвесторы опасались, что переезд в Техас может негативно сказаться на Tesla. Тем не менее, согласно данным Маска, около 2 миллиардов акций проголосовали за этот шаг, что превышает необходимый порог в 1,6 миллиарда акций.

Несмотря на сопротивление части инвесторов, оба предложения, судя по обнародованным Маском данным, набрали достаточное количество голосов для своего принятия. Хотя некоторые акционеры могут еще успеть изменить свое решение на самом собрании, сейчас выглядит так, что Маск и его советники смогли убедить большинство акционеров поддержать их планы.