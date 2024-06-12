Американская технологическая компания Apple стала первым в мире брендом, стоимость которого превысила 1 триллион долларов. Это знаменательное достижение демонстрирует впечатляющий рост и влияние Apple на глобальном рынке.

В эпоху, когда технологические инновации определяют вектор развития современного мира, появление бренда, чья стоимость превысила рекордную отметку в 1 триллион долларов, становится ключевым событием в экономике и бизнес-сфере. Корпорация Apple, известная своими революционными продуктами и смелыми шагами, сумела добиться исторического достижения, закрепив за собой статус первого глобального бренда стоимостью триллион долларов.

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Американская технологическая компания Apple (AAPL.O) стала первым брендом, стоимость которого превысила 1 триллион долларов, что на 15% больше по сравнению с прошлым годом. Производитель легендарных iPhone сохранил звание самого ценного бренда в мире третий год подряд в 2024 году, опередив таких гигантов, как Google Alphabet (GOOGL.O) и Microsoft (MSFT.O).

Недавно Apple представила новые функции искусственного интеллекта, которые, как ожидается, помогут возродить спрос на iPhone и преодолеть падение продаж ее флагманского продукта. По словам экспертов, этот шаг стал ключевым фактором роста стоимости бренда, поскольку открывает новые возможности для дальнейшего развития и инноваций. Хотя, справедливости ради, стоит напомнить, что внедрение ИИ в iPhone вызвала волну обсуждений среди пользователей. Было высказано опасение, что новая функция Apple iOS 18 может стать "раем для мошенников". Подробнее об этом вы можете прочесть здесь.

Помимо Apple, в список 10 самых ценных брендов мира по версии Kantar впервые вошла компания Nvidia, производящая чипы для искусственного интеллекта. Благодаря стремительному росту интереса к ИИ и повышенному спросу на высокопроизводительные чипы, стоимость бренда Nvidia увеличилась почти в три раза, превысив 200 миллиардов долларов.

Этот знаковый успех Apple и Nvidia является ярким подтверждением ведущей роли технологических компаний в формировании нового облика глобального рынка. На Западе в подавляющем большинстве считают, что переход к эпохе искусственного интеллекта и стремительное развитие инновационных решений открывают новые горизонты для ведущих игроков отрасли, что в свою очередь способствует росту их стоимости и укреплению позиций на мировой арене.