Apple анонсировала новую функцию в своей предстоящей iOS 18, которая позволяет пользователям блокировать и скрывать приложения на главном экране iPhone. Несмотря на то, что компания представляет это как средство для повышения конфиденциальности, многие пользователи выразили опасения, что эта функция может стать "раем для мошенников".

В современном мире, когда наши смартфоны хранят все больше личной информации, вопросы конфиденциальности становятся все актуальнее. Производители программного обеспечения, такие как Apple, постоянно работают над новыми способами защиты данных пользователей. Однако, с выходом очередного обновления iPhone, компания столкнулась с неожиданной реакцией пользователей на новую функцию по скрытию и блокировке приложений.

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Недавно Apple представила новую функцию для своей предстоящей операционной системы iOS 18, которая позволяет пользователям скрывать или блокировать приложения на главном экране их iPhone. Компания заявила, что эта возможность предназначена для защиты конфиденциальности, например, скрывая банковские приложения от детей или запрещая им делать покупки в Amazon.

Однако, как только эта функция была анонсирована, в соцсетях разразилась целая дискуссия. Многие пользователи выразили опасения, что такая функция может быть использована для сокрытия неподобающей активности, например, для скрытия приложений для знакомств от супругов. Один из пользователей даже пошутил, что эта функция "разрушит отношения".

Сами разработчики из Apple уверяют, что блокировка и скрытие приложений позволят пользователям защитить свою личную информацию и конфиденциальность. Они объясняют, что заблокированные или скрытые приложения не будут отображаться, а их уведомления и контент также не будут видны другим.

Тем не менее, многие пользователи восприняли эту функцию как "рай для мошенников", позволяющую легко скрывать неподобающую активность от близких людей. Некоторые даже поспешили поделиться в социальных сетях, что теперь смогут скрыть свои приложения для онлайн-знакомств.



