Украина вынуждена адаптировать свои боевые возможности в ответ на расходование запасов западных ракет для штурмовиков Су-25. Как сообщил начальник авиации командования ВВС Украины, украинские Су-25 начали применять французские управляемые бомбы Hammer, чтобы компенсировать нехватку неуправляемых ракет.

По мере продолжения вооруженного конфликта на Украине, украинская военная авиация вынуждена постоянно адаптировать свои тактики и возможности под изменяющиеся реалии. Как выяснилось из публикации в издании The War Zone, одной из таких важных адаптаций для ВСУ стал переход штурмовиков Су-25 на использование французских высокоточных управляемых бомб Hammer вместо привычных, но исчерпанных неуправляемых ракет.

реклама

Согласно интервью начальника авиации командования ВВС Украины Сергея Голубцова, на которое ссылается The War Zone, украинские Су-25 столкнулись с нехваткой ранее поставленных Западом неуправляемых ракет Zuni. Запасы этих боеприпасов, которые активно применялись в начале конфликта, были полностью исчерпаны в течение первого года вооруженного конфликта.

Вместо этого Украина начала использовать на своих Су-25 французские высокоточные управляемые бомбы Hammer. Ранее эти боеприпасы были интегрированы только на МиГ-29 и Су-27, но теперь по информации The War Zone впервые были адаптированы и для штурмовиков Су-25.

Голубцов высоко оценивает эффективность комбинации Су-25 и Hammer, отмечая, что Франция обещала поставить Украине еще не менее 300 таких боеприпасов в дополнение к 50-ти штукам, которые передаются ежемесячно.