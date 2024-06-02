Согласно недавнему исследованию, проведенному учеными из Китая, люди, которые компенсируют недостаток сна по будням, позволяя себе поспать подольше по субботам и воскресеньям, существенно снижают риск развития депрессии. Результаты эксперимента показали, что такая привычка помогает уменьшить вероятность возникновения депрессивных состояний на 46%.

Сон является одной из важнейших физиологических потребностей человека, оказывающих влияние на его физическое и психическое благополучие. Новое исследование, проведенное группой ученых в Китае, продемонстрировало, что компенсация дефицита сна по будням дополнительными часами отдыха в выходные дни может существенно снизить риск развития депрессии.

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Исследователи из Центрального южного университета в Китае провели эксперимент, в ходе которого изучили связь между сном в выходные и вероятностью возникновения депрессивных состояний. Результаты их работы оказались весьма впечатляющими.

Около половины участников эксперимента компенсировали нехватку сна в будние дни, позволяя себе проводить в постели на час-два больше времени в субботу и воскресенье. Расчеты ученых показали, что данная привычка дает существенный эффект: риск развития депрессии у таких людей снижается на 46%.

Максимальный положительный эффект был зафиксирован у тех, кто спал в будни по шесть часов или менее, а также у мужчин и лиц моложе 65 лет. Как отмечают исследователи, дополнительные часы сна в выходные оказывают столь значимое влияние на психическое здоровье по нескольким причинам.

Во-первых, во время сна мозг осуществляет восстановление и регенерацию клеточного вещества, в том числе, тех областей, которые отвечают за эмоциональное состояние человека. Во-вторых, сон необходим для качественной обработки информации, полученной в течение дня. Недостаток сна не позволяет мозгу справиться с этой задачей, что приводит к повышению тревожности и вероятности развития депрессивных симптомов.

Таким образом, эксперты рекомендуют людям, испытывающим нехватку сна по будням, стараться компенсировать ее за счет увеличения продолжительности сна в выходные дни. Это простое, но эффективное решение может оказать существенное положительное влияние на их психическое здоровье и предотвратить развитие депрессии.