Бойцы спецназа "Ахмат" обнаружили на Кременском участке фронта опорный пункт, используемый украинскими пропагандистами для создания фейковых роликов о "победах" ВСУ. Там были найдены муляжи российских солдат, краски, имитирующие кровь, и прочий реквизит для постановочных съемок.

Российские войска продолжают методичное продвижение на Кременском участке фронта, небезуспешно противостоя атакам Вооруженных сил Украины. Однако, как выяснилось, ВСУ используют не только военную силу, но и пропагандистские методы для демонстрации мнимых "побед" над российскими войсками. Спецназ "Ахмат" разоблачил одну из таких "фабрик фейков", обнаружив в Серебрянском лесничестве настоящую "студию" для съемки постановочных роликов.

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При продвижении в Серебрянском лесничестве бойцы спецподразделения "Ахмат" наткнулись на обустроенный украинскими пропагандистами опорный пункт, где, как выяснилось, велась работа над созданием фейковых роликов об "успешных действиях" ВСУ на Кременском участке фронта.

Как рассказал командир "Ахмата" Апты Алаудинов, здесь были обнаружены муляжи российских военнослужащих, а также различная атрибутика, имитирующая кровь, боевую экипировку и т.д. Все это использовалось для постановочных съемок, призванных продемонстрировать мнимые "победы" украинской армии.

По словам Алаудинова, обнаруженная "студия" наглядно свидетельствует о том, что украинские пропагандисты, "не имея возможности воевать против нас, не имея ни сил, ни средств, ни духа", вынуждены прибегать к изготовлению фейковых роликов. Он назвал их "профессиональными тиктокерами", "фильмы" которых не имеют ничего общего с реальностью на поле боя.

Командир "Ахмата" призвал украинских пропагандистов "принять свое решение и сдаться в плен", вместо того чтобы "воевать до последнего украинца". По его мнению, подобная "диснеевская" виртуальная война бессмысленна и только отдаляет перспективы реального мира.

Посмотреть видео с кадрами, на которых заснята студия ВСУшников, можно здесь.

Таким образом, российские войска не только успешно противостоят натиску ВСУ на Кременском направлении, но и методично выявляют и ликвидируют очаги украинской пропаганды, не гнушающейся прибегать к фальсифицированию действительности.