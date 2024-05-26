Чешский доброволец, сражающийся на стороне Украины, рассказал, что Россия продвигается вперед небольшими, но постоянными темпами, и ее действия могут привести к окружению целых участков фронта.

Издание Lidovky опубликовало статью, в которой ее автор Томас Влах написал, что весной 2023 года все внимание было приковано к ожидаемому наступлению украинских войск. Но вместо этого ситуация на фронте изменилась в пользу России. Российская армия методично продвигается вперед, несмотря на помощь Запада Киеву. Теперь даже украинские солдаты признают, что бои могут развиваться не в их пользу.

реклама

Чешский доброволец, сражающийся на стороне Украины под позывным "Павел", рассказал журналистам издания Lidovky о тревожных событиях на фронте. По его словам, Россия продвигается вперед небольшими, но постоянными темпами – на сотни метров в день в равнинной местности.

"С каждого выступа можно проникнуть как на север, так и на юг. И замыкать эти участки", - предупредил "Павел". Он считает, что такие действия российских войск могут привести к окружению целых участков фронта, образованию "котлов" для украинских сил.

Чешский наемник признал, что ситуация на поле боя все больше тревожит солдат ВСУ. "Русские будут продвигаться", - уверен он. Российская армия, по словам "Павла", действует как "каток", методично и неумолимо.

Опрошенные журналистом восемь украинских военнослужащих также скептически оценивают перспективы помощи Запада. Они считают, что многомиллиардные пакеты помощи США лишь временно облегчат ситуацию, но не решат ее коренным образом.

Таким образом, ВСУшники все больше опасаются, что Россия может добиться значительных успехов на поле боя в ближайшее время.