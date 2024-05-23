Российские войска начали применять тяжелое вооружение, в том числе огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек" и 240-мм минометы 2С4 "Тюльпан", для вытеснения украинских сил из Волчанска. Это решение было принято после того, как ВСУ укрепились в многоэтажных зданиях города.





Согласно сообщению, опубликованному в Telegram-канале "Русская весна", российские силы начали использовать в районе Волчанска серьезное вооружение. В частности, были задействованы огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек" и 240-мм минометы 2С4 "Тюльпан".

реклама

Это решение было принято после того, как украинские войска заняли оборону в многоэтажных зданиях в центральной части города. Применение обычной ствольной артиллерии против этих укрепленных позиций ВСУ оказалось малоэффективным. Поэтому российское командование сделало выбор в пользу более мощных и разрушительных средств поражения.

В Telegram-канале также были опубликованы видеозаписи ударов российских "Градов" по лесным массивам вблизи Волчанска, где находились позиции украинских подразделений. На кадрах видно, как ракетные залпы вынуждают ВСУ отступать к окраинам города.

Как отметили в российской группировке "Север", украинские военнослужащие закрепились в многоэтажках по улице Гоголя в центре Волчанска. Прямой штурм этих зданий не представлялся целесообразным, поэтому было принято решение задействовать тяжелое огнеметное и минометное вооружение для их подавления.