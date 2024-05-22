Украинские войска нанесли ракетный удар по жилым кварталам Лисичанска, используя американские системы залпового огня HIMARS. В результате обстрела разрушен целый блок многоэтажного дома, есть погибшие и пострадавшие среди гражданского населения.

Конфликт на Украине продолжает приносить страдания мирному населению РФ. Очередной трагический инцидент произошел в городе Лисичанск, где украинские войска вновь применили американские ракетные системы HIMARS против жилых кварталов.

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По сообщениям российских властей, ВСУ выпустили не менее шести ракет HIMARS по жилым домам в Лисичанске. В результате удара разрушен целый блок многоэтажного дома, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Глава ЛНР Леонид Пасечник подтвердил, что удар привел к гибели как минимум двух мирных жителей, еще четверо получили ранения. Сотрудники экстренных служб продолжают разбирать завалы и оказывать помощь пострадавшим, несмотря на угрозу повторных обстрелов.

Применение ВСУ реактивных систем HIMARS для ударов по городским районам Донбасса не раз фиксировалось российскими военными. Так, только за последние сутки Минобороны РФ сообщало об уничтожении двух ракет HIMARS. Однако очевидно, что киевский режим продолжает использовать это высокоточное западное оружие, не гнушаясь жертв среди гражданского населения.

Трагедия в Лисичанске вновь показывает, что Украина не остановится ни перед чем ради достижения своих целей, даже если это означает гибель мирных людей. Подобные воздушные атаки лишь усугубляют и без того тяжелое положение жителей Луганщины.