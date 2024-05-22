Министерство обороны Японии отправило своих представителей в ВМС США для изучения опыта разработки рельсотронного оружия. Цель – как можно быстрее ввести данную перспективную технологию в практическое применение на вооружении Японии.

Гонка за передовыми военными технологиями в современном мире приобретает все большее значение. Япония, стремясь усилить свои оборонные возможности, решила обратиться к опыту Соединенных Штатов. Речь идет о разработке принципиально нового типа вооружений – рельсотронных пушек.

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По сообщению японских правительственных источников, Токио пока направило одного своего представителя из Агентства по закупкам, технологиям и логистике Министерства обороны в ВМС США. Целью этой поездки является изучение американского опыта в области разработки рельсотронов – оружия, использующего электромагнитные силы для стрельбы на сверхвысоких скоростях.

Япония начала собственные исследования и разработки рельсотронов еще в 2016 году. В прошлом году страна даже провела первые в мире успешные испытания таких систем с борта корабля Морских сил самообороны. Однако теперь японцы рассчитывают ускорить продвижение этой технологии, используя знания и наработки американских военных специалистов.

Ведь ВМС США в течение более десяти лет вкладывали значительные ресурсы в создание рельсотронов, хотя в итоге и отказались от их дальнейшей разработки. Японское оборонное ведомство считает, что "есть чему поучиться" у американских коллег, ведь там был накоплен богатый практический опыт.

Высокопоставленный представитель японского Агентства по закупкам отметил, что рельсотроны могут стать "изменением игры" в современной войне. Эти системы дешевле традиционных пушек, а их снаряды труднее перехватить. Предполагается оснащать ими как наземную, так и морскую технику для ведения огня по широкому кругу целей.

Следует учесть, что в ходе собственных разработок Япония пока столкнулась с определенными проблемами, касающимися точности и габаритов этого вооружения. С ноября 2023 года ATLA направила офицера-исследователя в исследовательские институты ВМС США, где он собирал информацию от тех, кто занимается исследованиями рельсотронов и инспектирует объекты. Текущий срок полномочий истекает в июне, после чего ATLA планирует рассмотреть возможность направления дополнительного персонала. Токио рассчитывает ускорить работы и как можно скорее ввести рельсотронные пушки в практическое применение.

Хотим напомнить, что в КНР уже давно работают над созданием гигантской рельсотронной пушки, чтобы запускать гиперзвуковой самолет в космос. Подробнее об этом можно прочесть здесь.