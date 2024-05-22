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Realme GT 6T дебютирует с процессором Snapdragon 7+ Gen 3 и зарядкой 120 Вт
Компания Realme официально представила свой новый флагманский смартфон GT 6T, который оснащается чипсетом Snapdragon 7+ Gen 3, поддержкой быстрой зарядки на 120 Вт и передовыми камерами. Смартфон выходит на зарубежные рынки, начиная с Индии.

Рынок смартфонов продолжает развиваться семимильными шагами, и производители ежегодно радуют пользователей новыми флагманскими моделями с впечатляющими техническими характеристиками.

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Realme официально представила свою новую линейку GT на зарубежных рынках, начав с дебюта модели GT 6T в Индии. Этот смартфон во многом идентичен ранее выпущенному GT Neo6 SE, но имеет ряд улучшений, в частности, более быструю зарядку.

GT 6T оснащается процессором Snapdragon 7+ Gen 3, который обеспечивает отличную производительность. Поддерживается до 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. Большую часть пространства на передней панели занимает 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2780 x 1264 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

Особо стоит отметить возможности камер устройства. Основной модуль имеет 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX766, дополненный 8-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой. Фронтальная камера для селфи насчитывает 32 Мп.

Одной из ключевых особенностей Realme GT 6T является поддержка сверхбыстрой зарядки на 120 Вт. Благодаря этому аккумулятор емкостью 5500 мАч можно зарядить до 100% всего за 19 минут. Такая технология будет особенно полезна активным пользователям.

Смартфон работает под управлением Realme UI 5.0 на базе Android 14 и получит 4 года обновлений программного обеспечения и 3 года обновлений ОС. GT 6T доступен в двух цветовых вариантах - Fluid Silver и Razor Green.

Стоимость новинки начинается от 30 999 индийских рупий (около $370 или €340) за базовую модификацию с 8/128 ГБ. Благодаря различным акциям и предложениям, цена может быть существенно снижена.

#смартфон #realme #быстрая зарядка #snapdragon 7+ gen 3 #realme gt 6t
Источник: gsmarena.com
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