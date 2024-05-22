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В России зафиксировали распространение новых вариантов COVID-19 группы FLiRT
Роспотребнадзор сообщил о выявлении в России новых вариантов коронавируса, относящихся к группе FLiRT. Ведомство заверило, что эти штаммы не представляют большой угрозы и не требуют изменения состава вакцины "Спутник V".

Пандемия COVID-19 продолжает держать мир в напряжении, с постоянным появлением новых вариантов вируса, представляющих разную степень опасности. На этот раз российские эпидемиологи зафиксировали случаи заболевания новыми разновидностями коронавируса, объединенными под названием FLiRT.

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Согласно сообщению Роспотребнадзора, в России были выявлены случаи заражения новыми вариантами коронавируса из группы FLiRT. Всего за время мониторинга зарегистрировано 178 случаев, включая варианты KP.2 (3 случая), KP.1.1 (5 случаев) и KS.1 (170 случаев).

В ведомстве отмечают, что эти штаммы не представляют большей опасности, чем другие разновидности COVID-19. Несмотря на то, что варианты FLiRT считаются "дальними родственниками" доминирующего сейчас омикрона, Роспотребнадзор заверил, что они не угрожают стабильности эпидемиологической ситуации.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург также исключил необходимость менять состав вакцины "Спутник V" в связи с распространением новых вариантов. По его словам, спектр антител, вырабатываемых после иммунизации этой российской вакциной, шире, чем у других препаратов.

Тем не менее, согласно данным международной базы GISAID, в ряде стран наблюдается рост доли заболеваний, вызванных вариантами FLiRT. Так, в США и Великобритании их доля достигла 28,2% и 21% соответственно. Японские исследования показали, что один из штаммов этой группы - KP.2 - менее заразен, чем доминирующий JN.1.

Подробнее о заболевании в США новым субштаммом COVID-19 под названием KP.2 читайте здесь.

При этом эксперты, опрошенные Financial Times, предупреждают, что распространение вариантов FLiRT может спровоцировать новый всплеск заболеваемости COVID-19 летом. Однако, по прогнозам специалистов, это, скорее всего, не приведет к резкому росту госпитализаций.

#россия #коронавирус #covid-19 #роспотребнадзор #flirt #вакцина &quot;спутник v&quot;
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