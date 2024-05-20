По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, новый субштамм COVID-19 под названием KP.2 стал доминирующим в стране, опередив ранее лидировавший вариант JN.1. Медики оценивают риски распространения этой мутации и прогнозируют возможные сценарии развития ситуации.

Пандемия коронавируса продолжает оставаться актуальной темой в мире. Несмотря на то, что ситуация в большинстве стран стабилизировалась, специалисты внимательно следят за появлением новых мутаций вируса. Недавно в США был выявлен очередной субштамм COVID-19, который стремительно набирает обороты.

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Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), доминирующим вариантом коронавируса в стране в настоящее время стал субштамм KP.2. Он опередил ранее лидировавший штамм JN.1, став причиной более четверти случаев заболевания в США.

Близкий к KP.2 субвариант KP.1.1 также получил широкое распространение, став виновником около 7% всех случаев COVID-19 в стране. Эти новые "потомки" штамма "Омикрон" получили общее название "FLiRT".

Вирусолог Энди Пекош из Школы общественного здравоохранения Блумберга отметил, что мутации данных вариантов могут либо делать антитела неэффективными, либо усиливать способность вируса взаимодействовать с клетками.

Эксперты обсуждают возможные сценарии развития ситуации с "FLiRT" грядущей осенью. По мнению Пекоша, возможно небольшое увеличение числа случаев заболевания этим летом, но основная волна ожидается осенью, когда появится более агрессивный штамм.

Однако академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко успокаивает, что симптоматика "FLiRT" не является более тяжелой, чем у предыдущих штаммов. По его словам, новый субвариант KP.2 более контагиозен, но "более лоялен" к человеческому организму.

Онищенко перечислил основные симптомы "FLiRT": кашель, одышка, усталость, боль в мышцах, головная боль, потеря вкуса, заложенность носа и тошнота. Он также отметил, что данный субштамм устойчив во внешней среде и легко обнаруживается в сточных водах.

Медики предупреждают, что распространение нового варианта COVID-19 может привести к некоторому росту заболеваемости летом, но ожидается более серьезная волна осенью. Тем не менее, они призывают не паниковать, а придерживаться мер профилактики.