Бывший заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, вышедшая на пенсию два месяца назад, вызвала очередной скандал своими жесткими заявлениями в отношении политики Вашингтона по Украине. Нуланд призвала США разрешить Украине наносить удары дальнобойным оружием по территории России, что может привести к резкой эскалации конфликта.

Экс-чиновница американского Госдепартамента, известная своими радикальными взглядами в отношении России, Виктория Нуланд, вышедшая на пенсию два месяца назад, вновь стала объектом пристального внимания. На этот раз бывший заместитель госсекретаря США призвала Вашингтон разрешить Вооруженным силам Украины наносить удары по территории Российской Федерации, что, по мнению многих экспертов, может спровоцировать резкую эскалацию конфликта между Москвой и Киевом.

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По мнению Нуланд, многомесячная задержка с предоставлением помощи Киеву сыграла решающую роль в продвижении Вооруженных сил России. Экс-чиновница заявила, что украинская армия могла бы предотвратить ситуацию под Харьковом, если бы получила от США разрешение на атаки по российским базам.

Нуланд подчеркнула, что Вооруженным силам Украины также требуется больше средств противовоздушной обороны, которые могли бы остановить российские авиаудары. Она заявила, что атаки в Харькове стали сигналом того, что "настало время" для США помочь Украине нанести ответные удары по российским объектам.

Однако ее призывы вызвали критику со стороны соведущей программы "This Week" Марты Раддац, которая отметила обеспокоенность администрации Байдена, что расширение военной помощи Киеву может привести к дальнейшей эскалации конфликта с Россией и президентом Владимиром Путиным.

Действия и высказывания Виктории Нуланд нередко становились предметом критики и обсуждения. Ее призывы к более масштабной поддержке Украины, включая нанесение ударов по российской территории, вряд ли найдут поддержку в нынешней администрации США, стремящейся избежать прямого столкновения с Россией.