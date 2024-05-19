В Италии отмечается значительная активация военной техники, находящейся на длительном хранении. Спутниковые снимки показывают, что многие склады с бронетехникой и артиллерией опустошены. Эксперты предполагают, что часть этого оборудования может быть направлена на Украину, хотя официальные Рим пока не делает никаких заявлений на этот счет.

Военное присутствие Италии в украинском конфликте до сих пор оставалось сравнительно скромным. Однако последние спутниковые снимки итальянских складов, предназначенных для долгосрочного хранения военной техники, свидетельствуют о том, что Рим, вероятно, готовится к более активному участию в упомянутых событиях.

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Согласно данным портала BulgarianMilitary.com, в Италии происходит значительная активация военного арсенала, хранящегося на специальных складах. Спутниковые снимки показывают, что многие из таких объектов либо полностью, либо частично опустошены.

В числе основной техники, которая выводится со складов, эксперты отмечают танки Leopard 1, бронетранспортеры M113 и самоходные гаубицы M109L. При этом итальянские власти пока не дают каких-либо официальных пояснений по поводу столь масштабной ротации военного оборудования.

Однако специалисты предполагают, что часть этой техники, особенно наиболее исправной, может быть направлена на Украину в рамках военной помощи. Ранее подобные поставки из Италии уже фиксировались, хотя и без официального подтверждения. Например, украинские войска применяли бронетранспортеры "Пума", о передаче которых не было объявлено.

В то же время эксперты не исключают, что некоторое оборудование, не пригодное к использованию в текущем состоянии, отправлено на ремонт. Кроме того, Италия, по их мнению, может перераспределять технику для нужд собственных вооруженных сил, поскольку страна по-прежнему сохраняет значительный парк бронетехники, несмотря на ее постепенную демилитаризацию.

Так, за 8 месяцев после начала конфликта на Украине Италия провела процесс утилизации 722 бронетранспортеров M113, заработав на этом около 3 миллионов евро и сократив выбросы CO2 на 41 000 тонн. Однако состояние остальной техники, выявленной на спутниковых снимках, вызывает определенные сомнения.

Эксперты отмечают, что многие образцы, включая танки Leopard 1, сильно поражены коррозией, что потребует длительного восстановления. Тем не менее, близость складов к предприятиям по ремонту тяжелой бронетехники дает основания полагать, что часть этой военной техники все же может быть приведена в боеготовность в относительно короткие сроки.

Таким образом, хотя Италия пока не торопится открыто демонстрировать свою военную поддержку Украины, складывается впечатление, что Рим готовится усилить участие в конфликте, перенаправляя в том числе и зарезервированную технику на передовую.