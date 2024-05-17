Согласно сведениям из отрасли, Apple планирует представить новую линейку смартфонов iPhone 16 в привычное для этого время – в сентябре. Производство дисплеев для новых моделей начнется в июне, что позволит компании выпустить устройства уже осенью.

Поклонники Apple с нетерпением ожидают выхода новой серии флагманских смартфонов iPhone 16. Производитель традиционно представляет свои топовые модели в сентябре, и, похоже, что в этом году компания не собирается менять устоявшуюся практику.

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Согласно информации от аналитика Display Supply Chain Consultants Росса Янга, Apple уже начала производство дисплеев для линейки iPhone 16. Это говорит о том, что компания идет по проторенному пути и сохраняет сентябрь в качестве месяца анонса новых iPhone.

Производство экранов для iPhone 16 и iPhone 16 Pro стартует в июне, как это было в прошлые годы. Позже летом наладят изготовление панелей для модификаций iPhone 16 Plus и iPhone 16 Pro Max. Эти данные, по словам аналитика, подтверждают, что новые смартфоны Apple появятся на рынке в традиционные для этого события сроки.

Ранее сегодня также стало известно, что iPhone 16 Pro Max получит более крупный дисплей, чем его предшественник. Согласно слухам, экран флагманской модели будет иметь размер 6,9 дюйма против 6,7 дюйма у iPhone 15 Pro Max. При этом фотографии макетов указывают на незначительное увеличение габаритов корпуса за счет уменьшения рамок вокруг экрана.

Таким образом, Apple вновь подтверждает верность сложившимся за многие годы традициям. Новая линейка iPhone 16 будет представлена публике в сентябре, как это обычно происходит. Пользователям остается лишь ожидать дебюта долгожданных новинок.

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