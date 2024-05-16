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Цены на iPhone 15 в России снизились более чем на 40% за полгода
Менее чем через полгода после выхода новой линейки iPhone 15 в России наблюдается стремительное снижение цен на базовую модель этого смартфона. Если на старте продаж в 2023 году iPhone 15 стоил в среднем 125 - 170 000 рублей, то сейчас его можно приобрести всего за 69 000 рублей, что на 40% меньше первоначальной стоимости.


Высокие технологии и интенсивная конкуренция в сфере смартфонов заставляют производителей постоянно реагировать на изменения рыночной ситуации. Наиболее наглядно это проявляется в ценовой политике флагманских устройств, где производители вынуждены идти на порой значительные уступки. Одним из таких примеров является стремительное падение цен на базовый iPhone 15 в России.

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Согласно информации, опубликованной на портале Hi-Tech Mail.ru, базовая модель актуального iPhone 15 стремительно подешевела в России всего за полгода. Если на старте продаж в 2023 году этот смартфон в среднем стоил 125-170 тыс. рублей, то сейчас его средняя цена опустилась ниже 70 000 рублей.

Более того, некоторые продавцы предлагают новый iPhone 15 с учетом скидок менее чем за 68 тыс. рублей. Таким образом, стоимость базовой модели этого флагманского устройства Apple упала более чем на 40% за последние полгода.

Отмечается, что на окончательную цену iPhone 15 влияют такие факторы, как цвет, объем памяти, регион реализации и другие характеристики. Однако общая тенденция к значительному снижению ценника на данную модель прослеживается на российском рынке.

iPhone 15, представленный осенью 2023 года, обладает рядом интересных технических особенностей, включая компактный 6,1-дюймовый дисплей с вырезом Dynamic Island, производительный чип A16 Bionic и двойную камеру с 48-мегапиксельным сенсором. Однако в отличие от более дорогих Pro-моделей, базовая версия лишена некоторых премиальных функций, таких как высокая частота обновления экрана и телеобъектив камеры.

Стремительное падение цен на iPhone 15 в России является яркой иллюстрацией того, как производители вынуждены оперативно реагировать на изменения рыночной ситуации и конкуренцию. Это позволяет российским потребителям получить доступ к актуальным флагманским устройствам по более доступной цене. Правда с учетом санкций, введенных против РФ, не все функции у айфонов теперь работают.

#россия #apple #скидки #цены #: iphone 15 #подешевение
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