Южнокорейская судостроительная компания HD Hyundai Heavy Industries (HD HHI) и американская IT-корпорация Palantir Technologies представили свою новую совместную разработку – концепцию беспилотного надводного корабля (USV) следующего поколения под названием Tenebris. Новинка, сочетающая передовые технологии и искусственный интеллект, нацелена на удовлетворение растущих потребностей военно-морских сил.

Судостроительная отрасль США активно внедряет передовые технологии в свои разработки, чтобы соответствовать современным требованиям военных и гражданских заказчиков. Одним из ярких примеров такого инновационного подхода стала презентация совместной концепции беспилотного надводного корабля Tenebris, представленной компаниями HD Hyundai Heavy Industries и Palantir Technologies.

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Южнокорейская судостроительная компания HD Hyundai Heavy Industries (HD HHI) и американская корпорация Palantir Technologies, известная своими разработками в области программного обеспечения и искусственного интеллекта, представили новую совместную концепцию беспилотного надводного корабля (USV) под названием Tenebris.

Как рассказал представитель HD HHI Брэндон Юн, Tenebris — это "инновационное и высокопроизводительное беспилотное надводное судно, в котором используются передовые алюминиевые технологии". Длина корабля составляет 17 метров, а вес достигает 14 тонн. Данная модель предназначена для работы в море при волнении до 6 баллов со скоростью до 50 узлов и дальностью плавания не менее 1000 морских миль.

Особенностью Tenebris является специальный "Мост искусственного интеллекта" - купол, оснащенный датчиками и программным обеспечением от Palantir. По словам представителя Palantir Роберта Моррисси, интеграция ИИ-решений является ключевым аспектом для реализации целей Военно-морских сил США по повышению автономности, распознавания целей и других важных возможностей.

Концептуальная модель Tenebris, представленная на выставке, оснащена дистанционно управляемым вооружением и пусковыми трубами для барражирующих боеприпасов. Кроме того, модульная конструкция корабля позволяет адаптировать его под различные задачи, включая поиск мин, радиоэлектронную борьбу и подъем полезной нагрузки весом до 2 тонн.

Компании HD HHI и Palantir планируют завершить разработку концепции Tenebris к 2026 году. Изначально модель будет специализироваться на разведывательных задачах, а в дальнейшем появятся варианты, ориентированные на боевые роли.