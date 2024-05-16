Google представила революционные изменения в своей поисковой технологии, используя искусственный интеллект для глубокой интеграции с пользовательскими запросами. Теперь поиск Google сможет не только находить информацию, но и выступать в качестве персонального помощника, предлагая обобщенные решения и рекомендации. Эта трансформация может оказать существенное влияние на работу Интернета в целом.

Интернет-поиск, один из краеугольных камней всемирной паутины, претерпевает кардинальные изменения. Крупнейший игрок в этой области, компания Google, представила новую версию своего поискового сервиса, которая использует передовые технологии искусственного интеллекта, чтобы полностью перенастроить процесс поиска информации. Это может стать поворотным моментом для всей экосистемы Интернета.

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Поиск в Google больше никогда не будет прежним. Компания представила новое видение, в котором поисковая система теперь не просто выдает списки ссылок, а действует как интеллектуальный помощник, способный решать задачи от поиска ресторанов до устранения неполадок в вашей технике.

Глава поискового отдела Google Лиз Рид продемонстрировала, как искусственный интеллект переосмысливает функциональность крупнейшей в мире поисковой системы. Теперь Google способен использовать "многоступенчатое рассуждение" для ответа на сложные вопросы, анализируя контекст и генерируя обобщающие результаты вместо простых ссылок.

Это кардинальный сдвиг в работе поиска Google. Вместо того, чтобы тратить минуты или часы на поиск нужной информации, пользователи получат готовые решения и рекомендации в считанные секунды. Поисковая система сможет предлагать предложения, о которых пользователь даже не спрашивал – например, варианты ресторанов с живой музыкой или со свободными столиками на крыше.

Такие интеллектуальные возможности поиска могут оказать существенное влияние на всю экосистему Интернета. Бизнес-модели, завязанные на SEO и привлечении трафика на сайты, могут претерпеть изменения. Зачем переходить по ссылкам, когда Google готов обобщить всю необходимую информацию?

Впрочем, Google заверяет, что будет стремиться направлять ценный трафик к издателям и создателям контента. Компания понимает, что сохранение экономической модели Интернета имеет важное значение. Тем не менее, очевидно, что внедрение искусственного интеллекта в поиск Google знаменует собой начало новой эры в работе Всемирной паутины.

Эти изменения происходят на фоне возросшей конкуренции в сфере ИИ, где Google сталкивается с амбициозными разработками со стороны OpenAI и других игроков. В понедельник гигант искусственного интеллекта представил GPT-4o — свою следующую флагманскую языковую модель AI large с улучшенными возможностями передачи голоса и зрения. Узнать подробности и посмотреть видео про возможности GPT-4o можно здесь.

Похоже, что борьба за лидерство в области искусственного интеллекта будет определять ландшафт Интернета в ближайшие годы.