OpenAI представила новейшую модель искусственного интеллекта GPT-4o, которая значительно расширяет возможности популярного чат-бота ChatGPT. GPT-4o способна обрабатывать текст, речь и видео, открывая новые горизонты взаимодействия человека и ИИ.

Стремительное развитие технологий искусственного интеллекта неизбежно влияет на наше повседневное взаимодействие с машинами. OpenAI, одна из ведущих компаний в области ИИ, представила очередной прорыв, который обещает изменить привычные способы коммуникации с чат-ботами. Новая модель GPT-4o, интегрированная в популярный сервис ChatGPT, открывает новые горизонты для сотрудничества человека и искусственного разума.

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Компания OpenAI анонсировала выход новой флагманской модели искусственного интеллекта GPT-4o. В отличие от предыдущих версий, GPT-4o обладает уникальной способностью обрабатывать не только текст, но и речь, а также визуальную информацию. Это означает, что пользователи ChatGPT теперь смогут взаимодействовать с чат-ботом не только в письменной форме, но и с помощью голоса, а также получать ответы на вопросы, связанные с изображениями.

"GPT-4o влияет на голос, текст и зрение. И это невероятно важно, потому что мы смотрим в будущее взаимодействия между нами и машинами", - отмечает технический директор OpenAI Мира Мурати. Теперь пользователи могут, например, показать ChatGPT фотографию и задать вопрос об ее содержимом или прервать чат-бота во время ответа, чтобы уточнить детали.





Важно отметить, что доступ к возможностям голосового ввода и вывода GPT-4o пока ограничен "небольшой группой доверенных партнеров" OpenAI. Тем не менее, пользователи ChatGPT могут уже сегодня оценить преимущества новой модели, в том числе расширенные функции по работе с изображениями и большую производительность.

Помимо расширения модальностей, OpenAI также подчеркивает, что GPT-4o обладает улучшенной производительностью и многоязычностью. По словам компании, новая модель поддерживает около 50 языков и демонстрирует двукратный прирост скорости работы при вдвое меньших затратах, в сравнении с предыдущей флагманской версией GPT-4 Turbo. Кроме того, GPT-4o имеет более высокие ограничения по скорости, что позволяет более эффективно использовать ресурсы.

Стоит отметить, что в настоящий момент голосовые возможности GPT-4o пока недоступны для всех пользователей. OpenAI сообщает, что поддержка новых аудиофункций в ближайшие недели будет впервые реализована только для "небольшой группы доверенных партнеров". Данное решение продиктовано необходимостью минимизировать риски неправильного использования.

Тем не менее, бесплатные пользователи ChatGPT могут уже сегодня оценить преимущества GPT-4o. Новая модель доступна на бесплатном уровне сервиса, а для подписчиков премиальных планов ChatGPT Plus и Team лимиты на количество сообщений будут повышены в 5 раз. Это позволит еще более широко использовать расширенные возможности GPT-4o.

Таким образом, OpenAI не только расширяет границы взаимодействия человека и искусственного интеллекта с помощью GPT-4o, но и делает этот передовой инструмент более доступным для пользователей различных уровней. Помним, что по заверению создателей, новая версия работает в два раза быстрее, вдвое дешевле и имеет более высокие лимиты скорости. Сочетание интеллектуальных, производительных и языковых возможностей новой модели закладывает основу для будущего, в котором взаимодействие с ИИ станет еще более естественным и интуитивным.