Украинские войска вынуждены отвести часть своих сил из районов вокруг ключевого города Харькова в ответ на наступление российских войск в этом регионе.

NBC News утверждает, что нынешнее вооруженное столкновение России и Украины продолжает оставаться одним из самых горячих геополитических конфликтов современности. Несмотря на усилия НАТО и ЕС по поддержке Киева, российские войска все активнее наращивают давление на украинскую армию по различным направлениям.

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Согласно сообщениям NBC News, украинские военные вынуждены отводить часть своих сил из районов вокруг важнейшего города Харьков на северо-востоке Украины. Это решение было принято в ответ на новое наступление российских войск в этом регионе.

По словам представителей украинской армии, данный маневр был необходим для сохранения жизней военнослужащих и предотвращения потерь. "В связи с воздействием огневых и штурмовых действий противника, чтобы сохранить жизни наших военнослужащих и избежать потерь, подразделения осуществили маневр и отошли на более выгодные позиции", - говорится в сообщении Вооруженных сил Украины.

Кроме того, местные чиновники сообщили, что российские силы заняли позиции внутри ключевого прифронтового города Волчанска, расположенного недалеко от Харькова. Данные события свидетельствуют об усилении российского наступления в этом стратегически важном районе.

NBC News напоминает, что в последнее время Россия предпринимает новую бронетанковую операцию в Восточной Украине, которая ставит украинскую армию под серьезное давление. Эксперты указывают, что Москве удалось значительно нарастить свой военный контингент до более чем 500 тысяч человек, что позволяет ей усиливать наступательные действия.

Ситуация вокруг Харькова вызывает все большую тревогу как у украинского руководства, так и у администрации президента США. Москва, в свою очередь, расценивает визит госсекретаря Блинкена в Киев как очередное свидетельство беспокойства Вашингтона по поводу военного положения Украины.