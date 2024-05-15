Google выпустила первое обновление программного обеспечения для своего недавно представленного смартфона Pixel 8a. Основной особенностью этого обновления стало добавление встроенного генератора обоев, использующего технологии искусственного интеллекта. Это расширяет возможности пользовательской кастомизации Pixel 8a.

Мир смартфонов не стоит на месте, и компании постоянно ищут новые способы удивить и порадовать своих пользователей. Google, известный своими инновационными технологиями, не отстает от этой тенденции. Недавно компания выпустила свежее обновление для своего бюджетного смартфона Pixel 8a, которое добавляет в устройство интересную функцию генерации обоев с использованием искусственного интеллекта.

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Согласно отчету Android Authority, Google выпустила первое обновление программного обеспечения для своего недавно представленного смартфона Pixel 8a. Обновление, размером 190 МБ, привносит в устройство несколько интересных нововведений, среди которых особо выделяется встроенный генератор обоев на основе искусственного интеллекта.

До этого момента данная функция была эксклюзивной для более дорогих моделей серии Pixel 8. Теперь же пользователи бюджетного Pixel 8a также получают возможность создавать собственные уникальные обои, используя технологии генеративного ИИ. Этот инструмент позволяет генерировать изображения для фона смартфона на основе заданных пользователем ключевых слов и тем.

Стоит отметить, что подобная функция встречается и в других современных флагманских устройствах, таких как линейка Samsung Galaxy S24. Таким образом, Google стремится сделать возможности кастомизации своего бюджетного смартфона более конкурентоспособными.

Помимо добавления генератора обоев, обновление Pixel 8a также включает в себя исправление безопасности Android от мая 2024 года. Других заметных изменений в этом апдейте не зафиксировано.

Напомним, что Pixel 8a работает на базе фирменного процессора Tensor G3 от Google. Смартфон оснащен 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с частотой 120 Гц, двойной 64-мегапиксельной основной камерой и 13-мегапиксельной фронтальной камерой для селфи. Емкость аккумулятора составляет 4492 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт.

Таким образом, первое обновление Pixel 8a добавляет в бюджетный смартфон Google мощный генератор обоев, использующий технологии искусственного интеллекта. Это позволяет пользователям создавать еще более персонализированные и уникальные визуальные темы для своих устройств.