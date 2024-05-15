Google на своем ежегодном мероприятии Google I/O 2024 представил новое поколение своей модели искусственного интеллекта для преобразования текста в изображение - Imagen 3. Компания заявляет, что эта модель способна создавать детальные фотореалистичные изображения, точно следуя инструкциям.

Искусственный интеллект стремительно расширяет свои возможности, постоянно удивляя нас своими достижениями. На этот раз компания Google преподнесла миру очередной технологический прорыв в области генерации визуального контента.

реклама

На ежегодном мероприятии Google I/O 2024, ориентированном на разработчиков, технологический гигант представил следующее поколение своей модели искусственного интеллекта для преобразования текста в изображение – Imagen 3. Этот новый ИИ-инструмент, как утверждает компания, способен создавать невероятно детализированные и фотореалистичные изображения, точно следуя даже самым сложным и креативным инструкциям.

Представляя Imagen 3, старший директор по исследованиям Google DeepMind Дуглас Эк отметил: "Сегодня я очень рад представить Imagen 3. Это наша самая мощная модель генерации изображений. Он понимает подсказки, написанные так, как пишут люди. Чем креативнее и детальнее вы будете, тем лучше.

По словам Google, способность модели ИИ понимать подсказки была значительно усовершенствована, что позволяет ей точно улавливать мелкие детали и генерировать изображения, максимально соответствующие инструкциям. Для этого модель была обучена на изображениях с подробными описаниями в подписях, что дало ей возможность фиксировать самые тонкие нюансы.

Кроме того, в целях безопасности каждое изображение, созданное Imagen 3, будет содержать встроенный цифровой водяной знак, делающий невозможным его незаконное использование.

В ближайшие месяцы Imagen 3 появится в общедоступной предварительной версии, а в данный момент модель доступна для избранных авторов в сервисе ImageFX и вскоре будет представлена корпоративным клиентам компании.