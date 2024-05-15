Начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Олвин заявил, что традиционное понимание превосходства в воздухе устарело и требует серьезной адаптации.

Линия фронта в современных военных конфликтах, кажется, существенно меняется. Стремительно развивающиеся военные технологии, непредсказуемый характер боевых действий и растущая асимметрия сил между противниками ставят под сомнение многие устоявшиеся концепции военного дела. Одной из таких концепций, которая требует переосмысления, является превосходство в воздухе – традиционный краеугольный камень стратегии ВВС США.

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Согласно заявлению начальника штаба ВВС США генерала Дэвида Олвина, превосходство в воздухе по-прежнему имеет важное значение, но его достижение и применение требуют серьезной адаптации в современных условиях. В статье, опубликованной в издании Air & Space Forces Magazine, комментируя уроки, извлеченные из конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, Олвин утверждает, что ни России, ни Украине не удалось установить постоянный и стабильный контроль над воздушным пространством.

«Ни одна из сторон не смогла сохранить значительный импульс», – сказал генерал. – «Во многом потому, что они не смогли управлять с воздуха и поддержать общевойсковую операцию». Он подчеркнул, что традиционное представление об американском господстве в воздухе, когда ВВС последовательно подавляли противовоздушную оборону противника, уступая затем свободу маневра в воздухе, больше не является актуальным.

Олвин указал, что для эффективного использования превосходства в воздухе необходима тесная координация действий в различных сферах войны – от радиоэлектронной борьбы до интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны.

Хочется напомнить, что высокопоставленные офицеры ВС США буквально на днях заявили, что их армия сильно отстала от РФ в развитии и использовании средств радиоэлектронной борьбы (подробнее об этом можно прочесть здесь).

В итоге, по мнению Олвина, превосходство в воздухе по-прежнему имеет важное значение, но его достижение и использование требует более гибкого и адаптивного подхода с учетом современных реалий ведения войны. Air & Space Forces Magazine считает, что все это ставит перед ВВС США новые задачи по переосмыслению своих доктринальных основ и развитию необходимых возможностей.