Бывшие американские спецназовцы и высокопоставленные офицеры предупреждают, что США все больше отстают от потенциальных противников, в первую очередь России, в области радиоэлектронной борьбы. Это ставит под сомнение способность Америки применять свое современное высокоточное оружие.

Способность Вооруженных сил США противостоять противнику в электромагнитном спектре вызывает все большую обеспокоенность. Издание Defense One утверждает, что по словам бывших американских спецназовцев и высокопоставленных офицеров, страна серьезно отстает от ключевого соперника – России – в развитии средств радиоэлектронной борьбы.

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Ветераны американского спецназа и военачальники в один голос заявляют, что США "все еще отстают" от своих потенциальных противников, в первую очередь России, в области радиоэлектронной войны. Так, генерал-лейтенант армии в отставке Майк Нагата, ранее руководивший специальными операциями на Ближнем Востоке, отметил: "Разрыв между тем, где должны быть Соединенные Штаты, и тем, где мы находимся, по моему мнению, продолжает расширяться не везде, а в слишком многих местах".

Российская СВО на Украине наглядно продемонстрировала преимущество Москвы в РЭБ. Как рассказал старший научный сотрудник Гудзоновского института Дэниел Патт, российские средства радиоэлектронного подавления смогли снизить эффективность 155-мм артиллерийских снарядов "Эскалибур" с GPS-наведением с 70% до всего лишь 6%. Аналогичные проблемы испытывают и другие американские высокотехнологичные системы, включая беспилотники и управляемые бомбы.

Американские эксперты указывают, что Кремль на протяжении десятилетий последовательно вкладывал средства в инновации в области электромагнитного воздействия, чего не скажешь об усилиях США, сконцентрированных на сборе разведданных в относительно спокойной обстановке войн на Ближнем Востоке.

В Комиссии по стратегии национальной обороны США заявили, что страна "теряет свои преимущества в электронной войне, ограничивая способность проводить военные операции против боеспособных противников". Пентагону в этой ситуации необходимо срочно наверстывать отставание, в том числе за счет более творческого использования радиотехнологий, особенно космической связи.

Таким образом, американские военные эксперты в один голос предупреждают, что отставание от России в сфере радиоэлектронной борьбы ставит под угрозу использование высокотехнологичного оружия США. Defense One считает, что Пентагону предстоит провести серьезную работу, чтобы восстановить свое преимущество в этой критически важной военной области.