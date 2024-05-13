Во время прошедших в Эстонии учений НАТО британских военных запугали, что они стали мишенью российских высокотехнологичных средств слежки. По данным зарубежных СМИ, британцев предупреждали о возможности кибершпионажа со стороны российских беспилотных аппаратов, что заставило их существенно ограничить использование гаджетов.

Британские военные, участвовавшие в прошедших в Эстонии учениях НАТО, получили предупреждения о возможности кибершпионажа со стороны российских беспилотных летательных аппаратов. По данным издания Times, британцев предупредили, что российские дроны могут красть личные данные и контакты с их мобильных устройств.

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В ответ на эти предупреждения британские военные были вынуждены серьезно ограничить использование смартфонов и другой электроники во время учений. Так, по сообщениям источников, солдаты были вынуждены оставлять свои телефоны в жилых помещениях, чтобы исключить утечку конфиденциальной информации. Кроме того, эстонских военных даже заставляли прыгать в озеро, чтобы убедиться, что у них нет при себе мобильных устройств.

Британский подполковник Грант Браун, который руководил подразделением связи, предупредил своих подчиненных, что "российские шпионы" могут попытаться похитить из их смартфонов личные данные близких людей. По его словам, это является одной из ключевых угроз для участников учений Steadfast Defender 2024 в Прибалтике.

Как сообщают источники, в арсенале российской разведки якобы имеются продвинутые дроны, оснащенные электроникой для скрытого наблюдения, а также портативные антенны для перехвата мобильной связи. Поэтому британским военным пришлось принимать строгие меры предосторожности, чтобы обезопасить себя от возможной "цифровой атаки".

Это не первый случай, когда британские военнослужащие жалуются на действия "российских шпионов". Ранее сообщалось, что неизвестные лица якобы взламывают телефоны британских солдат, выдавая себя за их близких. Теперь же угрозу представляют высокотехнологичные российские беспилотники, которые вынудили британцев существенно ограничить использование мобильных устройств во время учений НАТО.