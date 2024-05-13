Американские ВВС готовы перевооружить свой парк так называемых самолетов "Судного дня" – летающих командных пунктов для управления ядерными и обычными силами. Для этого они приобрели несколько списанных пассажирских самолетов Boeing 747-8 у южнокорейской авиакомпании Korean Air.

Американские военно-воздушные силы приступают к обновлению своего арсенала так называемых самолетов "Судного дня" – специальных летающих командных пунктов для управления ядерными и обычными силами страны. Для этих целей ВВС США заключили контракт с компанией Sierra Nevada Corporation на сумму $13 млрд.

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Согласно условиям контракта, SNC должна будет подготовить к эксплуатации 5 списанных пассажирских самолетов Boeing 747-8, ранее принадлежавших южнокорейской авиакомпании Korean Air. Самолеты были построены около 15 лет назад, но большую часть последних 5 лет простаивали на стоянках из-за сокращения авиаперевозок во время пандемии COVID-19.

Переоборудование этих самолетов в самолеты "Судного дня" позволит ВВС США обновить устаревающий парк специальных летательных аппаратов E-4B "Nightwatch", которые сейчас выполняют данную задачу. По последним данным, готовность E-4B к боевому применению составляет менее 55%.

Как отмечают военные, для размещения всего необходимого оборудования и систем связи требуются именно большие четырехмоторные самолеты, такие как Boeing 747. Однако производители прекратили выпуск таких моделей, что и вынудило Пентагон обратиться к вторичному рынку.

Интересно, что компания Boeing, которая строит новый "Air Force One", купила для этой миссии самолеты 747-8 у российской чартерной компании. В отличие от самолетов Korean Air, те, которые будут служить в качестве Air Force One, никогда не осуществляли пассажирские перевозки.

Первые модернизированные самолеты "Судного дня" планируется ввести в эксплуатацию к 2036 году. Всего ВВС США могут приобрести до 10 таких специальных летательных аппаратов на базе списанных гражданских лайнеров.