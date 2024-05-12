Офицеры СБУ признают, что так называемые "танки-мангалы" оказались практически неуязвимыми для БПЛА ВСУ, что вынуждает украинскую сторону тратить слишком много средств на борьбу с ними.

Для Запада стало некоторой неожиданностью, что в ВС РФ нашли эффективный способ защиты своих танков от атак украинских дронов-камикадзе. Мы об этой модификации писали в блоге Global Chronicles здесь и здесь.

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По словами Старикова, "так называемый танк-мангал оказался неуязвимым для основного оружия поля боя – FPV-дронов". Это достаточно парадоксальная ситуация, учитывая довольно примитивный вид такой защиты. Однако на практике она демонстрирует высочайшую эффективность.

Ранее об этом же писал и военный обозреватель Forbes Дэвид Экс, отметив, что украинским военным приходится тратить слишком много дронов-камикадзе, чтобы вывести из строя российский "танк-мангал". Эксперты считают, что такая броня может быть также полезна для проводки техники через минные поля.

Примечательно, что российская "инновация" уже успела получить неофициальное название "царь-мангал". Несмотря на свой довольно необычный внешний вид, эти боевые машины демонстрируют на поле боя впечатляющую живучесть, что вынуждает украинскую сторону искать новые способы борьбы с ними.