Российский танк с уникальной защитой, часто называемый «танком-черепахой», вызвал интерес и удивление в международных СМИ. Новость о его появлении на Украине, и способности доставить российских бойцов в глубину вражеской территории, вызвала широкий спектр реакций, от удивления до серьезных опасений, подчеркивая необычность данного танка и его эффективность в выполнении своих задач.

«Причудливый российский «танк-черепаха» снова появился на Украине» – под таким названием появилась новость на американском сайте Defence-Blog. В этой и многих других новостях, опубликованных в зарубежных СМИ с удивлением отмечается еще одно появление российского танка с такой защитой, как только его уничижительно не называя: и черепаха, и сарай, и гараж. Подробности о первом появлении такого танка с фото и видео вы можете узнать здесь.

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Однако, как мы видим из сообщений российских СМИ, ссылающихся на реакцию эксперта издания Bild, Юлиана Репке, этот танк, действительно замеченный поначалу недалеко от Красногоровки на востоке Украины в итоге, смог завезти группу бойцов РФ в самый центр этого населенного пункта и благополучно вернуться на свои позиции. Даже сам Репке констатировал, что первое появление такого танка всех позабавило и даже насмешило – это, конечно же, относится к различным украинским пабликам и зарубежным СМИ, но теперь эксперт немецкого издания заявил, что ему «совсем не смешно».

Да, несомненно, такая защитная конструкция поверх танка «значительно ухудшает его ситуационную осведомленность», как написали в Defence-Blog. Но те российские умельцы, которые трудились над созданием такого рода защиты, скорее всего, прекрасно понимали это. Явно, что идея была несколько другой. Вот что, в частности, написали в посте Telegram-канала Kotsnews: «Да, башня у него неповоротливая. Но с задачей добраться из пункта А в пункт Б справляется».

А по поводу названия данного танка, так вот российские военные окрестили его «царь-мангалом».