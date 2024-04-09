Недавно в интернете появились кадры с изображением танка, полностью закрытого броней, конструкция которого напоминает некий панцирь.

Во время войны инновации развиваются с бешеной скоростью. Чем отчаяннее борьба, тем больше проводится экспериментов.

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Вот, например, в интернете на днях появились кадры с изображением танка, полностью закрытого броней, конструкция которой напоминает некий панцирь.

Так, например, фото было размещено в Telegram-канале «Военный обозреватель», а также видео и фото опубликовал у себя турецкий ресурс Clash Report в соцсети Х. Перейдя здесь по ссылке в соцсеть Х, можно увидеть видео, показывающее, как этот модифицированный танк движется по полю во главе колоны.

Вероятно, данная модификация, является результатом поисков найти защиту от беспилотников с функцией видео от первого лица (FPV). Об этой модификации почти ничего не известно, но ясно, что она покрывает почти весь танк.

После того как появились первые кадры с беспилотника, на которых танк движется вместе с колонной, появились кадры с крупным планом, на которых видно трапециевидную стальную конструкцию с прикрепленными к ней опорами – видео, выложенное в соцсети Х посмотреть можно здесь.

Неясно, была ли установлена сетка или ограждение из цепей спереди и сзади после съемки, но это имело бы смысл, учитывая его предназначение.