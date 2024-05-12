Российские войска нанесли серию авиаударов по скоплениям техники и дислокациям украинских войск в Харькове, Чугуеве и Волчанске. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что связи с Волчанском практически нет.

Ситуация на харьковском направлении обостряется с каждым днем. Российские войска нанесли серию мощных авиаударов по скоплениям техники и позициям украинских сил в Харькове, Чугуеве и Волчанске. Как сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, после этих атак из Волчанска выехали три КАМАЗа с ликвидированными солдатами ВСУ.

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По словам Лебедева, связи с Волчанском практически нет, поскольку украинская армия глушит все возможные каналы связи. Однако этот факт лишь подтверждает, что ситуация в городе крайне сложная для ВСУ. По Волчанску были выпущены несколько планирующих авиабомб, одна из них детонировала с большим столбом пламени, предположительно, на складе боеприпасов.

Ранее сообщалось, что украинские войска вынуждены отступать из Волчанска из-за неспособности сдерживать наступление российских сил. Российским военным удалось подорвать дамбу, по которой осуществлялось снабжение украинских формирований, поставив их в крайне тяжелое положение.

Помимо Волчанска, российские удары пришлись на пригороды Харькова, где находятся скопления техники и дислокации ВСУ, а также на Чугуев – важный центр снабжения украинских войск, направляющихся на ротацию. Все это свидетельствует о серьезных потерях, которые несут украинские силы на харьковском направлении.