Корпус морской пехоты США продемонстрировал новые возможности своих специальных операторов – использование парапланов для противодействия вражеским беспилотным аппаратам. На ежегодной конференции SOF Week в Тампе была показана тактика охоты морских пехотинцев на роящиеся БПЛА с помощью парапланов, оборудованных средствами радиоэлектронной борьбы.

В рамках ежегодной конференции SOF Week в Тампе (Флорида) Корпус морской пехоты США впечатлил зрителей демонстрацией новых возможностей своих специальных операторов. Главной "звездой" стали морские пехотинцы, выступившие на парапланах для противодействия вражеским беспилотным летательным аппаратам.

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Как стало известно, использование парапланов – это один из инструментов в арсенале сил специальных операций морской пехоты (MARSOC). В ходе показательного сценария морские пехотинцы на парапланах, оснащенные средствами радиоэлектронной борьбы, вступили в "схватку" с роем вражеских дронов. Представитель SOCOM майор Джейсон Бейкер отметил, что в данном случае условный противник обладает возможностями РЭБ, которые операторы MARSOC должны нейтрализовать.

Использование парапланов в подобных миссиях — это интересная и весьма нестандартная тактика. Эти легкие летательные аппараты обладают рядом преимуществ для специальных операций, таких как низкая заметность, высокая маневренность и возможность взлета практически из любого места. Это значительно расширяет возможности по проникновению в труднодоступные районы.

Стоит отметить, что парапланы не новинка для американских спецподразделений. Ранее они применялись, в частности, для доставки грузов в отдаленные районы. Однако в данном случае речь идет об использовании их в качестве ударно-разведывательной платформы для борьбы с беспилотными системами противника.

Демонстрация возможностей парапланеристов из MARSOC стала очередным свидетельством того, как меняются приоритеты в подготовке войск для ведения современных боевых действий. Напомним, что бойцы ХАМАС, в частности, использовали парапланы для проникновения на юг Израиля в рамках своих атак 7 октября 2023 года. Особое внимание уделяется противодействию угрозам, связанным с массированным применением беспилотников, что представляет серьезную опасность на полях сражений.

Насколько жизнеспособной окажется тактика использования парапланов в реальных боевых условиях, пока неясно. Но очевидно, что Корпус морской пехоты США активно изучает и отрабатывает новые возможности для повышения эффективности своих специальных подразделений.