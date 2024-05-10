Кук, который возглавляет Apple с 2011 года, в этом году отмечает свое 64-летие, что подогревает слухи о возможном уходе с должности.

Грядет смена поколений в руководстве одной из самых влиятельных технологических компаний мира – Apple. Как сообщается в недавнем отчете Bloomberg, главный операционный директор Джон Тернус рассматривается как наиболее вероятный кандидат на пост генерального директора после ухода Тима Кука.

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Кук, который возглавил Apple в 2011 году после ухода легендарного Стива Джобса, в этом году отмечает свое 64-летие. По данным источников, близких к руководству компании, Кук может оставаться CEO Apple еще как минимум три года. Однако после его возможного ухода именно Тернус, которому сейчас 49 лет, скорее всего, займет место главы компании.

В отчете Bloomberg отмечается, что Тернус в последние годы играл все более заметную роль в Apple, курируя разработку аппаратного обеспечения. Он пользуется большим авторитетом среди высшего руководства, в том числе у Кука, Эдди Кью и других ключевых менеджеров. Его характеризуют как "любимого внутри Apple" и "надежного человека", который никогда не подводил на занимаемых должностях.

Важным фактором в пользу Тернуса является его относительно молодой возраст по сравнению с другими топ-менеджерами Apple. Это делает его более вероятным кандидатом на долгосрочное руководство компанией, чего, как утверждается, хочет совет директоров.

В то же время другие потенциальные преемники Кука, такие как Крейг Федериги и Дейдре О'Брайен, считаются менее вероятными вариантами. Более опытные топ-менеджеры, включая Фила Шиллера и Дэна Риччио, скорее всего, покинут свои должности в ближайшее время.

Хотя окончательное решение о смене руководства Apple еще не принято, Джон Тернус, судя по всему, рассматривается как фаворит в борьбе за кресло генерального директора. Если это произойдет, он получит уникальную возможность продолжить наследие Стива Джобса и Тима Кука, выведя компанию на новый этап развития.