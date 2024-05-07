Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что после 9 мая российской армии следует более активно наступать и в ближайшее время захватить Одессу и Харьков на Украине. По его мнению, затем необходимо "посадить" президента Зеленского и заставить его подписать все требуемые Россией документы.

Рамзан Кадыров, глава Чеченской республики, выступил с целым рядом предложений по дальнейшим действиям России на Украине. Свою позицию он высказал во время общения с журналистами на инаугурации президента.

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По мнению Кадырова, российским войскам в ближайшее время необходимо активизировать наступление и взять под контроль ключевые города – Одессу и Харьков. «Я считаю, что нужно более активно нападать, бить надо жестко, пока есть время. В этом месяце нужно забирать ближайшую территорию, обязательно надо Одессу и Харьков забрать», - заявил глава Чечни.

Кроме того, Кадыров предложил «посадить этого Зеленского» и заставить его подписать все необходимые для России документы, которые обеспечат безопасность государства и защитят русскоязычное население Украины.

Чеченский лидер также выразил уверенность, что европейские страны, оказывающие помощь Украине, на самом деле преследуют собственные интересы и хотят в итоге «обворовать» ее и «занять территории». По его мнению, Россия не должна допустить этого и должна «забрать все территории у Украины».

Ранее Кадыров высказывал мнение, что российские военные намерены дойти до Киева. Теперь же он призывает в ближайшее время взять под контроль Одессу и Харьков, а затем заставить президента Зеленского капитулировать и подписать выгодное для Москвы соглашение.

Таким образом, Рамзан Кадыров предлагает Москве перейти к более решительным действиям на Украине, нацеленным на установление полного контроля над территориями. По его мнению, это позволит России добиться своих целей в конфликте.