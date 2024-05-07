Российские войска провели успешную операцию по уничтожению группы украинских офицеров в Харьковской области. Разведка засекла сбор высшего командования ВСУ в одном из лесных участков, после чего был нанесен артиллерийский удар.

Российские подразделения в ходе специальной военной операции провели результативную операцию по ликвидации группы украинских офицеров в Харьковской области. Инцидент произошел в районе населенного пункта Липцы, где военная разведка обнаружила скопление автомобилей ВСУ.

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Согласно данным, полученным от разведывательных беспилотников, в лесополосе были замечены две машины украинских войск, а затем еще две прибывшие единицы. В общей сложности на место прибыли 16 офицеров ВСУ, очевидно, для проведения служебного совещания.

Получив разведданные, российское командование приняло решение о нанесении удара по собравшимся украинским военачальникам. Для этого были задействованы дальнобойные гаубицы 2А65 "Мста-Б" и пушки 2А36 "Гиацинт-Б", способные вести огонь на расстоянии до 40 километров.

В результате точного артиллерийского удара на месте атаки возник пожар, а все автомобили ВСУ получили повреждения. Информация о потерях среди украинских офицеров уточняется, однако очевидно, что группа высшего командования понесла существенные потери.

Данная операция российских войск продемонстрировала эффективность взаимодействия разведки и артиллерии в ходе специальной военной операции. Оперативное обнаружение цели и ее поражение с помощью дальнобойных орудий стали ключом к успеху этой боевой задачи.